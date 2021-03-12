Очередное «нападение» на лифт в Красноярске: на этот раз с молотком

Полиция уже проводит проверку Фото: Покровка Life

Многострадальные красноярские лифты в Покровке подверглись очередному «нападению». В этот раз незнакомец в маске разбил молотком камеру видеонаблюдения. Её последний видеоролик появился в соцсетях.

Всё произошло в одном из подъездов дома на улице Мартынова, 20. Около 9 часов вечера лифт остановился на 8 этаже и приветливо распахнул свои двери перед незнакомцем. Человек в маске и, что примечательно, без тёплой куртки, держал в руках молоток. Присмотрелся, заметил камеру и сходу начал её бить инструментом.

Через несколько секунд камера слетела со своего места и повисла на шнуре, затем видеозапись обрывается.

Ролик с уничтожением общедомового имущества выложили в интернет жители дома, чтобы, как они пишут, быстрее найти этого «недозорро». Управляющая компания должна была обратиться в полицию, чтобы возместить ущерб.

В МВД «Комсомольской правде» рассказали, что пока обращений от жителей или УК не поступало. Но полицейские уже начали проверку после публикации видео в соцсетях.

Напомним, что это далеко не первый случай, когда от незнакомцев страдают лифты. В марте неизвестный мужчина «избил» кабину лифта битой – сотрудники полиции его уже задержали. А в конце февраля подростки «отпинали» кнопку для вызова лифта. Оба случая также попали в поле зрения видеокамер и появились в соцсетях.