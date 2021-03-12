«Мы хотим перевернуть эту страницу»: НТЭК выплатила ущерб экологии и подписала соглашение с Красноярским краем

НТЭК выплатила ущерб экологии и подписала соглашение с Красноярским краем. Фото: пресс-служба правительства края

10 марта Норильско-Таймырская энергетическая компания (дочернее предприятие «Норникеля») и правительство Красноярского края заключили соглашение, направленное на восстановление окружающей среды, пострадавшей при аварии на Норильской ТЭЦ-3 в конце мая прошлого года. Свои подписи на документе поставили генеральный директор НТЭК Сергей Липин и заместитель председателя правительства региона Владимир Бахарь.

Правительство края и компания пришли к выводу, что наилучшим способом восстановления будет возмещение вреда в натуральной форме. АО «НТЭК» берет на себя проведение компенсационных мероприятий.

Напомним, что в результате разгерметизации резервуара в почву и водоемы попали более 20 тысяч тонн нефтепродуктов. После аварии Росприроднадзор определил АО «НТЭК» сумму ущерба в размере 148 миллиардов рублей. 12 февраля 2021 года краевой арбитражный суд удовлетворил иск частично, снизив его на 2 миллиарда рублей. Окончательное решение суда – 146,2 миллиардов рублей.

Обычно после оглашения судебного решения одна из сторон подает на апелляцию, а разбирательства растягиваются на долгие месяцы и даже годы. Но НТЭК поступила иначе: она произвела все необходимые выплаты, не дожидаясь вступления решения суда в законную силу.

Средства для выплаты своему дочернему предприятию предоставил «Норникель». 145 492 562 907 рублей в качестве возмещения вреда водным объектам были направлены в федеральный бюджет. 684 904 320 рублей в качестве возмещения вреда почвам поступили в бюджет города Норильска.

Руководитель НТЭК Сергей Липин прокомментировал такой шаг:

- Мы хотели перевернуть эту страницу, и сегодняшнее подписание с правительством Красноярского края по вопросу возмещения вреда объектам животного мира и окружающей среде Таймыра поможет нам в этом.

Тем самым он подчеркнул, что сейчас есть более важные задачи. Со своей стороны региональные власти оценивают это как пример конструктивной позиции.

За ситуацией на севере Красноярского края внимательно следят и в Москве. На прошедшем 10 марта совещании правительства РФ с президентом премьер-министр Михаил Мишустин доложил Владимиру Путину о том, что все средства штрафа «Норникеля» поступили и, цитируем: «этот вопрос на сегодня закрыт».

- Компания свои обязательства исполняет. И мы надеемся, что так и будет дальше, - отметил президент России и тут же дал поручение кабмину. - Как и договаривались, прошу вас обеспечить использование именно этого объема, прежде всего, в среднесрочной и долгосрочной перспективе на оздоровление экологической ситуации в самом Норильске и в прилегающем регионе.

В минувшем году с места аварии вывезли весь загрязненный грунт, а все хранилища нефтепродуктов прошли техническую проверку Фото: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ

Только положительные оценки

Людмила Магомедова, депутат Законодательного Собрания Красноярского края, представляющая интересы жителей Норильска, отметила, что подписанное соглашение может вызывать только положительные оценки и эмоции.

- Компания «Норникель» в очередной раз активно демонстрирует готовность выполнить все обязательства по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. Во-первых, соглашение подтверждает обязательство компенсировать причиненный в результате разлива нефтепродуктов ущерб в полном объеме и в соответствии с требованиями действующего законодательства. Но немаловажно, что также поставлена задача не просто ликвидировать последствия аварии, но и полностью восстановить экосистему, фауну региона на пострадавшей территории. Причем в тесном взаимодействии с регуляторами и краевой властью, в соответствии с четким планом, что даст конкретный результат.

Кроме того, как человек, долгое время проработавший в социальной сфере, Людмила Магомедова отметила решение руководства «Норникеля» принять на себя ряд жизненно важных для жителей Норильска обязательств. Речь идет о дополнительных 150 миллиардах рублей.

- Заявление руководства «Норникеля» о дополнительном финансировании мероприятий по реновации Норильска имеет огромное значение. Это и обновление жилого фонда, и строительство новых социальных объектов, и восстановление коммунальных сетей. Не каждая компания добровольно берет на себя подобные обязательства с таким объемами финансирования.

С наступлением тепла работы по очистке территории продолжатся. Фото предоставлено пресс-службой "Норникеля"

До полного выполнения

И еще пару слов о том, как обстоят дела по очистке территории от последствий аварии. Это та часть обязательств, которую «Норникель» взял на себя в прошлом году, они не входят в рамки соглашения. Минувшим летом (до наступления холодов) с реки Амбарной собрали всю водотопливную смесь, возле ТЭЦ-3 вывезли весь загрязненный грунт.

- После периода снеготаяния и ледохода мы выполним повторное обследование загрязненных территорий, уточним их границы, восстановим систему сорбирующих и заградительных боновых заграждений на реке Амбарной, - поделился планами руководитель НТЭК Сергей Липин. - И вторая большая работа – восстановление нарушенных земель техникой при ликвидационных мероприятиях. Мы к ней готовы, у нас появился подрядчик, мы будем выполнять очистку изъятого загрязненного грунта методом биоремедиации.

Работы по рекультивации и очистке загрязнений будут проводиться до тех пор, пока показатели не вернутся к допустимым экологическим нормам. А мониторинг загрязнений будет выполнять федеральная структура – Лаборатория ЦЛАТИ Росприроднадзора.