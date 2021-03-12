Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 12 марта 2021 года: смертность из-за ковида держится на одном уровне

Уровень заболеваемости держится на одном уровне Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 12 марта. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 63 925 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 141 новый случай. Темп прироста составил 0,2%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 46, в Ачинске – 15, Тасеевском районе – 12.

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 11 489 человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 723, снято 882. Проведено тестов на коронавирус всего 2 437 002, из них за последние сутки 851.

Всего смогли избавиться от инфекции 59 139 пациентов, в том числе за минувшие сутки 139. Число погибших за последние 24 часа - 11 человек. Общее число смертей - 2910 случаев.

Информация по закрытым городам. В Железногорске нет новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки нет жителей, которые смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 97 железногорцев. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6042 случая заражения коронавирусом. Из них 5850 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено 6 новых случаев заболевания, а общее количество – 3 966. Выздоровевших - нет. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 49.