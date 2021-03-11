В Туве детей «заселили» в недостроенные садики

Возбуждены три уголовных дела по статье «Халатность» в отношении пока неустановленных должностных лиц Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Туве следственный комитет занялся делом о строительстве садиков, возбуждены три уголовных дела по статье «Халатность» в отношении пока неустановленных должностных лиц органов управления образованием города Кызыла, а также Кызылского и Эрзинского районов.

В рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в этих районах построили 12 ясельных корпусов на 355 мест. Но в эксплуатацию ввели только пять – с остальным по разным причинам затянули.

- Как показали материалы проверок, при комплектовании ясельных групп, в нарушение установленного порядка, распределили и зачислили детей в 7 незавершенных строительством и не работающих ясельных групп и необоснованно исключили из учета 168 нуждающихся в получении мест в дошкольных образовательных учреждениях детей, - комментируют в СК. - Это повлекло нарушение прав детей на дошкольное образование, а также охраняемых законом интересов государства на защиту семьи, материнства и детства.

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