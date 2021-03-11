Работа школьницы из Хакасии будет экспонироваться в Третьяковке

Работа школьницы из Хакасии Аксинии Агеевой вошла в число лучших и попадет на экспозицию в Государственную Третьяковскую галерею.

Онлайн-конкурс для юных живописцев проходил на сайте проекта «Поколение М». Под руководством известного российского скульптора, художника и автора инсталляций Ростана Тавасиева дети и подростки учились создавать шедевры на космическую тематику. По итогам конкурса было отобрано 15 работ школьников со всей страны, которые войдут в состав мультимедийного спецпроекта Третьяковской галереи. В их числе — картина Аксинии Агеевой из поселения Родники Таштыпского района.

«У меня много увлечений – занимаюсь вокалом, играю в волейбол, учусь играть на гитаре, фортепиано и укулеле. Еще одна моя любовь – рисование, нравится масло, а сейчас осваиваю скетчинг. До того, как переехать в Хакасию, мы жили в Барнауле, там я ходила в художественную школу. Сейчас занимаюсь с педагогом, смотрю мастер-классы в интернете. Весной 2020 года узнала о проекте «Поколение М» и решила отправить свою работу. Побеждать всегда приятно, а тем более в таком серьезном конкурсе!», - рассказала Аксиния Агеева.

Благодаря победе в «Поколении М» талантливая школьница совсем скоро отправится в Третьяковскую галерею, где среди шедевров живописи сможет увидеть и свою работу.

«Поколение М» - это пример, как опыт большой цифровой компании может быть использован для того, чтобы возможность получить лучшие образовательные практики появилась в самых отдаленных регионах страны. Ребята из Хакасии не раз становились финалистами нашего проекта, и уверена, с каждым годом их будет все больше», — рассказала директор МТС в Республике Хакасия Олеся Ширяева.

О проекте «Поколение М»

«Поколение М» – комплексная благотворительная программа, инициированная и реализуемая компанией МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Проект объединяет идею развития творческих способностей детей из регионов России и помощь в лечении тяжелобольных ребят. На виртуальной творческой площадке проекта — сайте pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, онлайн мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входит более 200 признанных мастеров: педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Вячеслав Зайцев и Игорь Гуляев, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. Победители конкурсов «Поколение М» получают широкие возможности: от стажировок на крупнейших киностудиях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в ГИТИС.

При этом все активности в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в «живые деньги» и переводит на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 20 миллионов рублей, которые направлены на лечение 63 детей.

Признание и значимость благотворительного проекта «Поколение М» подтверждено рядом статусных, в том числе международных премий. Проект стал лауреатом Премии Станиславского, финалистом главной международной премии в области связей с общественностью, брендинга и управления репутацией SABRE Awards (Великобритания), лауреатом Премии Рунета в номинации «Культура, СМИ и массовые коммуникации», победителем премии Effie Russia в номинации «Positive change» и других.