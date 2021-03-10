Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 10 марта 2021 года: 140 новых случаев ковида за сутки

Смогли побороть ковид за сутки 130 человек Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 10 марта. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 64 065 пациентов с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 140 новых случаев. Темп прироста составил 0,2%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 57, в Норильске – 18, Иланском районе – 8.

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 11 345 человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 732, снято 876. Проведено тестов на коронавирус всего 2 437 616, из них за последние сутки 614.

Всего смогли избавиться от инфекции 59 269 пациентов, в том числе за минувшие сутки 130. Число погибших за последние 24 часа - 14 человек. Общее число смертей - 2924 случая.

Информация по закрытым городам. В Железногорске 1 новый случай заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки 6 жителей, которые смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 92 железногорца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 6043 случая заражения коронавирусом. Из них 5856 человек выздоровели, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено 9 новых случаев заболевания, а общее количество – 3 975. Выздоровевших -8. За сутки 1 пациент погиб, общее количество - 50.