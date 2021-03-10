В Красноярском крае после смертельного ДТП с депутатом возбуждено уголовное дело

Если вина будет доказана, то депутат может лишиться свободы на срок до 5 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярском крае в отношении депутата Первоманского сельсовета Совета депутатов Манского района возбуждено уголовное дело по факту смерти после ДТП. Чиновника подозревают в том, что он на загородной трассе сбил двух женщин. Через некоторое время одна из пострадавших скончалась.

Водитель, депутат Первоманского сельского совета 17 февраля ехал по трассе в Манском районе. Он был за рулем ВАЗ-21150, на улице уже стемнело, было около восьми вечера. Недалеко от посёлка Ручейки автомобиль налетел на двух женщин, переходивших дорогу. Пострадавших с тяжелыми травмами увезли в больницу, «скорую» вызвал сам водитель, но спасти одну из них не удалось - через несколько дней одна она умерла.

Сотрудники Следкома совместно с ГИБДД начали проводить доследственную проверку. В итоге было возбуждено уголовное дело «нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Сейчас следователи выясняют, как же все произошло на самом деле. Для этого назначен ряд судебных экспертиз. Сотрудники СК получили видеозаписи с регистратора патрульного автомобиля ДПС. У депутата изъяли автомобиль для проведения исследований. Расследование продолжается.

Если вина манского чиновника будет доказана, то ему грозит лишение свободы до 5 лет.