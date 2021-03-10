Мужчину, «избившего» лифт битой в Красноярске, задержали полицейские

Житель Красноярска разгромил битой лифт в Покровке. Фото: instagram.com/pokrovkalife

Красноярские полицейские задержали мужчину, «избившего» лифт битой. Странная агрессия жителя краевой столицы попала в поле зрения камеры видеонаблюдения. Полицейские сообщают, что благодаря видеоролику личность дебошира была оперативно установлена.

Странное «нападение» произошло 5 марта в лифте дома на на ул. Чернышевского, 114, микрорайон Покровка. Агрессивный мужчина с битой вошел в лифт и начал буквально громить панель с кнопками. Во время «избиения» он что-то кричал лифту, но звук в лифте не записывался.

Затем местный житель вышел из подъезда во двор, сел в свой припаркованный автомобиль и врезался в стоящую неподалеку машину.

Дебошира задержал экипаж ДПС, который прибыл на место аварии. Выяснилось, что мужчина был пьян – Результат освидетельствования на состояние алкогольного опьянения показал 1,56 мг/л.

За столкновение с чужим автомобилем в отношении виновника ДТП составлен административный протокол. Теперь мужчине грозит лишение права управлять транспортным средством сроком до 2-х лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

Известно, управляющая компания готовит документы на возмещение ущерба. Уже подано заявление в полицию. Сотрудники МВД проводят проверку.

В комментариях к видеоролику пользователи соцсетей порадовались, что в лифте и подъезде не было людей, а то ведь и пострадать могли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Красноярске агрессивный мужчина битой разгромил лифт и попал в аварию

Странное происшествие произошло 5 марта на ул. Чернышевского, 114 в красноярской Покровке. Агрессивный мужчина с битой вошел в лифт и начал буквально громить панель с кнопками. Во время «избиения» он что-то кричал лифту. (подробности)