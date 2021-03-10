Жители красноярской Покровки почистили снег во дворе вместо своей управляющей компании

Чистить снег вышли не только мужчины Скриншот;instagram.com/pokrovka_life124/

В Красноярске жители микрорайона Покровский сами почистили двор от снега и грязи. Жильцы дома Линейная, 76, вооружились лопатами и отправились расчищать дворовую территорию вместо сотрудников обслуживающей управляющей компании.

Уборку заснял на видео кто-то из соседей и выложил в инстаграм-паблик микрорайона. На кадрах ролика видно, что снег чистят не только мужчины, активно работают лопатами женщины и даже маленькие дети.

- Устали от бездеи ствия УК «Красноярье» и вышли на уборку снега своими силами,- пишут жители района в соцсетях.

Авторы поста рассказывают, что отчаялись выпрашивать коммунальщиков почистить двор, поэтому скооперировались с соседями через соцсети и решили проблему сами.

- УК завтра же отчитается, что они сделали для их двора. Скажут, что они технику подгоняли, и премию получат. А люди им ещё и оплатят все как положено, - комментируют ролик в инстаграме.

Многие жильцы вообще не понимают, зачем им такая управляющая компания, которую нужно уговаривать делать свою работу.

Нечищеный снег во дворах – это проблема ни одного красноярского двора. Причем не убираются не только дороги, но и козырьки подъездов, крыши домов, где снег не мешает проходу и проезду, но может нанести серьезную травму тому, кто пройдет в момент его падения.

Напомним, недавно мы рассказывали, как жители одного из красноярских домов пожаловались на управляющую компанию, не очищающую снег с крыши дома. Проблемой заинтересовалась городская прокуратура – спустя некоторое время коммунальщики принялись за работу.