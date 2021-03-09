В Красноярск придут морозы до -15 градусов на текущей неделе

Мороз будет наступать преимущественно по вечерам
Фото: Мария ЛЕНЦ
Красноярск на этой неделе ожидают серьезные температурные качели. Днём воздух будет прогреваться выше 0, зато к ночи температура за окном будет опускаться ниже.
В среду, 10 марта, красноярцев утром и днем будет радовать солнышко и температура +4 градуса. К вечеру пойдет легкий снежок и в город вернется похолодание до -5. Ветер будет незначительный, порывы небольшие.
В четверг весна будет ощущаться в полной мере – за окном +9, солнечно, но ветер будет портить всю картину. Синоптики прогнозируют порывы до 8 метров. К ночи погода начнет ухудшаться и наступят те самые «качели». Температура воздуха опустится до -13 градусов.
Последний рабочий день на этой неделе начнется с морозного утра. -15 градусов к обеду превратятся в -3, но сильных холодный ветер испортит всю картину: порывы до 12 м\с. К вечеру непогода стихнет и вновь наступит легкий морозец до -11 градусов.
Всю эту неделю прогнозируется легкий гололед из-за вечерних заморозков. Водителям нужно строго соблюдать дистанцию и скоростной режим. Красноярцам нужно учитывать, что в такую погоду время на дорогу тратится гораздо больше, поэтому нужно рассчитывать свой путь по городу с большим запасом.
Специалисты из Среднесибирского УГМС предупреждают, что сейчас в горных районах Красноярского края лавиноопасно. Синоптики и сотрудники МЧС рекомендуют отложить прогулки и путешествия, по местам возможного схода снега.