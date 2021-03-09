МРОТ в Красноярске 2021: новые суммы, коэффициенты и правила

МРОТ в Красноярске-2021 Фото: Мария ЛЕНЦ

Размер МРОТ в Красноярске и крае в 2021 году рассчитывается из федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» с добавлением регионального коэффициента и процентных «северных» надбавок. В Красноярском крае он действует исходя из тяжелых климатических и территориальных особенностей региона.

Теперь МРОТ, как и прожиточный минимум, вычисляется исходя из средней медианной заработной платы. Так, Красноярск в текущем году имеет базовый федеральный МРОТ без каких-либо доплат – 12 792 рубля. В минувшем 2020 году его размер составлял 12 130 рублей.

МРОТ в Красноярске в 2021 году включает несколько доплат – региональная и районный коэффициент.

Процентная надбавка за рабочий стаж на Крайнем Севере и приравненных территориях или за труд в районах с тяжелыми условиями климата.

Добавим, что все дополнительные выплаты обеспечиваются из средств бюджета Красноярского края.

Региональная доплата МРОТ в Красноярске определяется как отличие между территориальной зарплатой и зарплатой конкретного сотрудника, который отработал полную норму рабочего времени.

МРОТ Красноярск-2021 с учетом доплат и надбавок:

1. Районы, приравненные к Крайнему Северу:

Красноярск, центр и юг края – 20 468 рублей;

2. Крайний Север:

- Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район и Норильск – 33 260 р;

- ЭМР (севернее 63 параллели северной широты) и Туруханский район (севернее рек Нижняя Тунгуска и Турухан) – 30 701 р;

- ЭМР (южнее 64 параллели северной широты) и Северо-Енисейский район – 29 422 р;

- Туруханский район (южнее рек Нижняя Тунгуска и Туруханск)и Кежемский район – 26 864 р;

- Енисейск, Лесосибирск, Богучанский, Енисейский и Мотыгинский районы – 23 026 р.

МРОТ Красноярск-2021: особенности:

Районные коэффициенты действуют у всех сотрудников без исключений, независимо от опыта. Однако процентная доплата «накапливается» со стажем: чем дольше работник трудится в условиях Крайнего севера, тем выше надбавка у него будет.