Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 9 марта 2021 года: увеличение роста заболеваемости не выявлено

Рост заболевших постепенно снижается Фото: Мария ЛЕНЦ

Последние данные о коронавирусе в Красноярске и крае на утро вторника 9 марта 2021 года: по данным оперативного штаба зарегистрировано всего 61 915 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. За последние сутки зафиксировано 172 случая. Темп прироста за минувшие 24 часа составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В нее не входят данные из закрытых городов Зеленогорска и Железногорска, информация по ним подается отдельно.

Под медицинским наблюдением на дому остается 9 430 контактных человек, в том числе за последние сутки под чуткое наблюдение врачей попали 876 жителей региона, а снят с наблюдения – 671 человек. В крае активно проводят тесты на ковид. С начала пандемии сделано всего 2 383 426 исследований, из них за последние сутки 6 743. Общее количество выздоровевших 56 125 человек, за сутки от ковида избавились 170 пациентов. Статистика летальных исходов: всего 3 287, за сутки скончались 12 человек.

Информация по закрытым городам. В Железногорске 9 новых случаев заболевания коронавирусом. Также в минувшие сутки 7 жителей смогли справиться с болезнью. На лечении от коронавируса на данный момент находится 72 железногорца. Всего с начала пандемии зарегистрировано 5949 случаев заражения коронавирусом. Из них 5782 человек выздоровел, а 95 пациентов скончались.

Зеленогорск: За сутки выявлено сразу 6 случаев заболевания, а общее количество – 3 895. Выздоровевших - 42 человек, всего 3 691. За сутки ни один пациент не погиб, общее количество - 47. На самоизоляции находятся 32 жителя.