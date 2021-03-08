«Было здорово!»: красноярские поклонники Насти Ивлеевой оценили праздничный фейерверк

Красноярские поклонники Насти Ивлеевой оценили праздничный фейерверк Фото: Мария ЛЕНЦ

«Это было здорово!» Собравшиеся сегодня, 8 марта, возле отеля «Виллатик» на улице Базайской по достоинству оценили подарок популярной телеведущей и блогера Насти Ивлеевой. Сегодня у нее двойной праздник – повезло же родиться на 8 марта! Вдобавок – у нее еще и 30-летний юбилей.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Одним словом, если праздновать, то по полной, решила знаменитость и устроила праздничный фейерверк в семи городах России. Сначала Сахалин, затем Красноярск, Екатеринбург, Казань, Ростов, Санкт-Петербург и Москва.

Фото: Мария ЛЕНЦ

У телеведущей многомиллионная армия подписчиков в «Инстаграме»: на двух аккаунтах – 18,4 миллиона и 6,9 миллионов. На канале Ю-туб уже 4,14 миллионов. Добавим, что наибольшая популярность пришла к ней, когда Настя стала ведущей тревел-шоу «Орел и Решка».- Обязательно снимайте сторис, отмечайте меня. Потому что я буду в Москве на салюте. Помните, что я вас очень люблю, и это мой подарок вам, - сказала Настя с утра на своей странице.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Фото: Мария ЛЕНЦ

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