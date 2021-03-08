Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 8 марта 2021 года: погибли за сутки 12 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 8 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленная информация по коронавирусу на14 часов 8 марта 2021 года. По данным оперативного штаба в Красноярском крае зарегистрировано всего 63 784 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 144 случая заболевания. Темп прироста за сутки составляет 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Самые большие показатели: в Красноярске – 40, в Ачинске – 22, Енисейском районе – 10.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 648 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 738 человек, снято с наблюдения – 903. Проведено тестов на коронавирус всего 2 436 151, из них за последние сутки 2 679. За минувшие сутки скончались 12 человек, а всего с начала пандемии – 2 790. И выздоровели 140 человек, а всего – 58 990.

Данные по закрытым городам. Зеленогорск: всего заболевших 3 960, в том числе за последние сутки 0. Выздоровели 3 840человек, в том числе за сутки 2 И количество летальных исходов не изменилось и составляет 49. На самоизоляции находятся 85 человек.

Обновленных данных по Железногорску нет.