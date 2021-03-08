Популярный блогер Настя Ивлева пообещала красноярцам фейерверк на 8 марта

Настя Ивлева пообещала красноярцам фейерверк на 8 марта. Фото: "Инстаграм"

Популярная телеведущая и блогер Настя Ивлева объявила в своем «Инстаграме», что в честь своего 30-летия она устроит салют в семи городах России. Помимо Москвы в список вошли Красноярск, Санкт-Петербург, Казань, Ростов, Екатеринбург и Сахалин (видимо, она имела в виду Южно-Сахалинск). Салют пройдет 8 марта – именно в этот день у Насти день рождения. Так что получается двойной праздник.

- Это будет большой, красивейший, прекрасный салют, - объявила знаменитость. Местом проведения в Красноярске выбран отель «Виллатик» (Базайская, 365/26). По местному времени – в 21:30.

Обычно в нашем городе салюты запускают либо с баржи на Енисее, либо с острова Татышев, как того требует безопасность. Но салют в любом месте – это ведь всегда приятно. Тем более по такому двойному поводу. А у телеведущей многомиллионная армия подписчиков в «Инстаграме» и еще большая армия поклонников. Так что если есть возможность и желание – вперед, на Базайскую.

- Обязательно снимайте сторис, отмечайте меня. Потому что я буду в Москве на салюте. Помните, что я вас очень люблю, и это мой подарок вам, - сказала телеведущая.

Добавим, что Настя Ивлева родилась 8 марта 1991 года в деревне Разметелево Ленинградской области. Блог в «Интаграме» завела в 2013 году. Сегодня у нее на двух аккаунтах 18,4 миллиона и 6,9 миллионов подписчиков. А на канале Ю-туб уже 4,14 миллионов. Но наибольшая популярность свалилась на нее, когда Настя стала ведущей тревел-шоу «Орел и Решка»