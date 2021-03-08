Замуж в 21 год, «высшее», работает в образовании: портрет среднестатистической женщины Красноярского края

В Красноярском крае из неработающих женщин 83,9% работать не желают Фото: Мария ЛЕНЦ

Какая она, среднестатистическая женщина Красноярского края? Специалисты Красноярскстата накануне Международного женского дня собрали воедино данные, проанализировали, подсчитали. И вот что из этого получилось.

Начнем с того, что в крае проживают 1 527,9 тысяч представительниц прекрасного пола – это 53,3 % от общего количества населения региона. Из них 78,6 % - горожанки. Получается, что на долю сельчанок приходится всего 21,4 %.

Вторым пунктом идет работа. Трудоспособный возраст для женщин в нашей стране – от 16 до 55 лет. Так вот в этот возрастной промежуток вошли 51,8 %. До – 18,2 %, а после – 30 %.

О возрасте дам говорить не принято, но мы все-таки отступим от правила. Вы знаете, что вековой юбилей в 2019 году отметили 134 жительницы края? А средний возраст женщин составляет у нас 41 год.

Кстати, когда специалисты делали выборку по рабочей силе в возрасте от 15 лет и старше, то выяснили, что уровень занятости женщин в 2020 году составил 52,6 %, а уровень безработицы – 6 %. Вычленяем тех, кто не вошел в эти две категории. Получается, что не работают по тем или иным причинам (занимаются домашним хозяйством, посвятили себя воспитанию детей, дамы на пенсии или девушки-студентки) – таких в крае 41,4 %. И вот из этой группы 83,9 % не выражали желания работать.

Замуж наши женщины предпочитают выходить в возрасте 21 – 30 лет, таких в 2019 году было 49,6 %. В возрасте моложе 21 года зарегистрировали брак 1 603 девушки, в возрасте 60 лет и старше – 376 женщин, из них для 37 марш Мендельсона прозвучал впервые.

Среди занятых женщин высшее профессиональное образование имеют 42,1 %, среднее профессиональное – 37,3 %, среднее общее – 16,1 %, основное общее – 4,1 %, не имеют основного общего образования – 0,4 %.

И традиционные сферы деятельности, где женщины доминируют:

- в образовании заняты 80,9 % (на долю мужчин-педагогов приходится оставшиеся 20,1%);

- здравоохранение и социальные услуги - 78,7 %;

- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 62,9 %.

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