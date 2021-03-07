Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 марта 2021 года: еще 147 новых случаев заболевания

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 7 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Обновленная информация по коронавирусу на14 часов 7 марта 2021 года. По данным оперативного штаба в Красноярском крае зарегистрировано всего 63 640 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки зарегистрировано 147 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составляет 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Самые большие показатели: в Красноярске – 57 и в Ачинске – 11.

Распределение по территориям

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 813 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 756 человек, снято с наблюдения – 911. Проведено тестов на коронавирус всего 2 433 472, из них за последние сутки 5 101. За минувшие сутки скончались 14 человек, а всего с начала пандемии – 2 778. И выздоровели 136 человек, а всего – 58 850.

Данные по закрытым городам. Зеленогорск: всего заболевших 3 960, в том числе за последние сутки 0. Выздоровели 3 838человек, в том числе за сутки 1 И количество летальных исходов не изменилось и составляет 49. На самоизоляции находятся 85 человек. Обновленных данных по Железногорску нет.