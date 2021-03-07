Губернатор Красноярского края в преддверии 8 марта вручил женщинам награды. Фото: пресс-службы правительства

В преддверии Международного женского дня губернатор Красноярского края Александр Усс встретился с выдающимися жительницами региона и вручил им государственные и краевые награды. 53 женщины приехали в здание правительства края на торжественную церемонию. И в начале Александр Усс поздравил всех с наступающим праздником.

- Красноярский край – это богатырь, лидер, труженик. За успехами и развитием региона во многом стоите вы, красноярские женщины. Хочу пожелать вам новых свершений и побед. Благодарю вас за преданность делу, которому служите, – отметил губернатор.

Награжденных – 53, в их числе жительницы Красноярска, Назарово, Сухобузимского, Минусинского, Тюхтетского, Уярского, Дзержинского, Рыбинского, Каратузского, Курагинского, Северо-Енисейского, Балахтинского и Ужурского районов. Они представляют сельское хозяйство, строительную отрасль, здравоохранение, науку, образование, культуру, оборонный комплекс, лесное хозяйство, спорт и других сферы деятельности.

За высокие достижения в работе и вклад в развитие региона губернатор вручил государственные награды, среди которых медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, почетные звания заслуженных работников страны в различных отраслях. Региональные награды – знаки отличия края «За трудовые заслуги», почетные грамоты и благодарности главы региона.