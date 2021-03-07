Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 7 марта 2021 года: зарегистрировано 150 новых случаев заражения

Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 7 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Информация по коронавирусу на утро 7 марта. По данным оперативного штаба в Красноярском крае зарегистрировано всего 63 493 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 150 случаев заболевания. Темп прироста за сутки – 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Наибольшие показатели отмечаются в Красноярске – 59, в Ачинске – 19, Эвенкии – 12.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 968 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 813, снято с наблюдения – 893 человека. Проведено тестов на коронавирус всего 2 428 224, из них за последние сутки 5 343. Выздоровели всего 58 724 пациента, в том числе за последние сутки – 139. И количество летальных исходов увеличилось на 13 человек и составляет теперь 2 873.

Данные по Зеленогорску. Всего заболевших 3 960, в том числе за последние сутки 0. Выздоровели 3 837 человек, в том числе за сутки 3. И количество летальных исходов увеличилось на одного человека и теперь составляет 49. На самоизоляции находятся 85 человек.

Обновленных данных по Железногорску нет.