Видео схода лавины на Камчатке 6 марта 2021 опубликовали в МЧС

ФОТО: ГУ МЧС по Камчатскому краю

ГУ МЧС опубликовало видео с места схода лавины на Камчатке 6 марта 2021. Напомним, что на Камчатке, в поселке Елизово сошла снежная масса. Под лавиной оказались сразу трое местных жителей. Незамедлительно выехавшие спасатели смогли обнаружить женщину и ребенка лет 10-12 живыми. К сожалению, мужчина, который также оказался под стихией, погиб. О состоянии выживших пока ничего не сообщается.

ЧП произошло в районе улицы Сопочной, у подножия снежного склона, где находится школа №3.

На месте трагедии продолжают работать сотрудники МЧС и поисково-спасательные отряды с кинологическими расчетами, пока других людей под снегом не обнаружено.

По факту гибели мужчины СКР организовал процессуальную проверку. По её итогам сотрудники Следкома примут решение в соответствии с законодательством. Также силовики дадут правовую оценку действиям должностных лиц, ответственным за обеспечение безопасности в указанном районе.

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Сегодня, 6 марта, в поселке Елизово на Камчатке произошел сход лавины. Около 18 часов по местному времени под снежную массу попали трое, среди них оказался один ребенок. Как сообщает МЧС, очевидцы пришли на помощь и начали откапывать людей. (подробности)