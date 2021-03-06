Коронавирус в Красноярске и крае, последние новости на 6 марта 2021 года: выздоровели 139 человек за сутки

Количество госпитализируемых существенно снизилось Фото: Мария ЛЕНЦ

Стала известна обновленная статистика о коронавирусе в Красноярске и по всему краю на 6 марта. Оперативный штаб сообщает, что за все время зарегистрировано 63 493 пациента с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19. В том числе за последние сутки 150 новых случаев. Темп прироста составил 0,2%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Максимальный показатель в Красноярске – 59, в Ачинске – 19, ЭМР п. Тура – 12.

Данные Роспотребнадзора

Под медицинским наблюдением на дому находятся всего 11 968 человек, в том числе за последние сутки взят под наблюдение 813, снято 893. Проведено тестов на коронавирус всего 2 428 224, из них за последние сутки 5 343.

Всего смогли избавиться от инфекции 58 724 пациентов, в том числе за минувшие сутки 139. Число погибших за последние 24 часа - 13 человек. Общее число смертей - 2873 случаев.