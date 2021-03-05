Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 марта 2021 года: выздоровели 144, заболели 151

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 5 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появились обновленные данные от оперативного штаба на 14 часов 5 марта. В Красноярском крае зарегистрировано всего 63 343 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 151 случай. Темп прироста за сутки – 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управлению Роспотребнадзора. В Красноярске – 35, в Ачинске – 14, Богучанском районе – 13, в Тасеевском районе – 11, Бирилюсском – 10 случаев. В эту статистику не входят закрытые города, информация по ним – ниже.

Распределение по городам и районам

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 12 048 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 811, снято с наблюдения 692. Проведено тестов на коронавирус: всего 2 422 680, из них за последние сутки 5 527. По количеству выздоровевших – 58 585 всего с начала пандемии, в том числе за последние сутки – 144. И количество потерь – всего умерли 2 860 человек, в том числе за последние сутки – 12.

Данные по Зеленогорску. Всего заболевших 3 960, в том числе за последние сутки 7. Выздоровели 3 834 человек, новых за сутки нет. И количество летальных исходов остается без изменений – 48. На самоизоляции находятся 83 человека.

Информация по закрытым городам. В Железногорске зарегистрированы 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 8 жителей ЗАТО. На лечении от коронавируса находятся 95 человек. Всего с начала пандемии здесь зафиксировано 6 035 случаев заражения коронавирусом. Из них 5 845 человек выздоровели, а 95 пациентов умерли.