«Я была бы великим кутюрье, но папа отправил в мед»: успешная бизнес-леди пошла в модели после 45 лет и стала «Миссис мира»

Галина на конкурсе "Миссис мира". Фото из архива героя публикации.

Полный тюнинг: губы уточкой, ноги-спички, сама чуть старше 17… Что еще представляется нам при слове «модель»? У Галины Еремеевой из Красноярска – совсем иная история. И, разумеется, другая внешность – все натуральное. Бизнес-леди, мама двоих взрослых детей и просто красавица стала моделью после 45 лет и выиграла конкурс «Миссис мира-2021», обойдя десятки соперниц из разных стран. Как ей это удалось, Галина рассказала корреспонденту «КП».

Фото: instagram.com/mrs_krasnoyarsk

Из гадкого утенка в принцессы

Ослепительная улыбка, ярко-голубые глаза, точеная фигура, Галя с детства мечтала о карьере в сфере красоты. И вместе с тем считала себя гадким утенком. Потому что носила очки, а в те годы они вовсе не были модным аксессуаром. Большие, громоздкие, скрывали пол-лица и явно портили внешность. Так что от уродливых «окуляров» надо было избавляться.

- Линз тогда еще не было. И что я решила? Переживать и ничего при этом не делать было не в моем характере, - вспоминает Галина. – Чтобы снять очки я полтора года ездила заниматься на аппаратах в другой район. В 40-градусный мороз, жару, неважно! На дорогу туда и обратно уходило почти два часа. Но я добилась своего – в конце концов, поправила зрение - распрощалась с очками.

Школа Фото: из архива героя публикации

В то время все школьницы СССР ходили в стандартной форме: коричневое платье, черный (или белый – по праздникам) фартук. Но она и тут не терялась – накупила кружев и смастерила себе затейливые манжеты, а заодно и фартук. Не унылый, из шерсти или сатина, как у одноклассниц, а оригинальный, свой.

- Училась я средне, зато ходила в шесть или семь кружков одновременно: музыкальная школа, вокал, танцы. Благо Дворец культуры рядом. Выступать любила, сцены не боялась. А, когда была в девятом классе, у нас объявили конкурс «Мисс школьная красавица». Я не из робкого десятка, но это стало для меня вызовом. Тем более пришлось не только дефилировать в нарядах, но и остроумно отвечать на вопросы жюри. И, представляете, я выиграла. Эмоции были – не передать! А после… Выхожу я такая, королевишна, конкурс выиграла, и… надеваю простецкое пальто. Странное ощущение, ведь хотелось быть шикарной до конца.

Первая корона разбилась

В память о том конкурсе у Гали осталась корона из хрусталя. Как символ ее мечты – изящная, но хрупкая. Потому и просуществовала совсем недолго.

Первая корона Фото: из архива героя публикации

- К нам в гости зашла подруга брата. Увидела – ахнула, попросила примерить. Но не удержала, корона выскользнула у нее из рук и разбилась. Как я переживала, даже плакала. Собрала осколки, хотела склеить, но мне сказали, это плохая примета – выбрасывай.

Когда пришло время поступать, Галя объявила: хочу быть стилистом или дизайнером. Но родные оказались против. Дружная интеллигентная семья, династия врачей, а тут такое… «Дочка, модельер – это техникум или училище, там даже высшего образования нет, - сказал отец. – Пусть увлечение останется увлечением, а ты – давай в медицинский?».

Настаивать она не думала, зачем огорчать близких? Может, папа и прав? Налегла на биологию с химией, готовилась сутками.

Победа в конкурсе. Фото: из архива героя публикации

- Но поступила с третьего раза. Мечтая, чтобы я пошла по его стопам, папа не стал пристраивать меня «по блату». У нас такое было не принято. В первый раз не хватило смелости: в какой-то момент спасовала. Даже не ответив на экзаменах, забрала документы. Чтобы не терять время, пошла работать санитаркой в роддоме. В следующем году не прошла по баллам. А потом все-таки поступила. И окончила – с отличием. Средний балл – пятерка.

30 лет на одной волне

Высшее медицинское, красный диплом, клиническая ординатура… Но все это далось нелегко.

- Я учусь на первом курсе, и у меня грудной ребенок. Сын, Вася. Помню, как вставала в пять утра, ехала на занятия. Между ними тоже как-то моталась кормить. Сейчас поражаюсь: как я вообще справлялась? Но все получилось.

… Гале было 17 лет, когда друзья познакомили ее с Сергеем. Серьезный парень, на год старше, учился на юрфаке. Для него это была любовь с первого взгляда. Увидел – и на всю жизнь.

- В 17 познакомились, в 18 поженились, в 19 лет я родила. Хотела не меньше двух детей. Так что осуществила все мечты: сейчас сыну 28 лет, дочке 19. Не сказала бы, что ударилась в материнство – очень много училась. Муж во всем помогал – когда он сидел с детьми, когда я, все было поровну.

На школьном конкурсе красоты Фото: из архива героя публикации

Мы вместе почти 30 лет, с самого начала были на одной волне. До сих пор отмечаем дату, когда впервые встретились - 13 ноября. А свадьба была через год и три месяца - 14 февраля, причем мы не подгадывали. Все произошло совершенно спонтанно. Дату назначили в ЗАГСе, мы попросили перенести на четверг. А оказалось, это 14 февраля. И еще через 10 лет выяснилось, что она состоялась в День влюбленных. А на 25 лет мы провели серебряную свадьбу. Ощущения были неповторимые! Кстати, в первый раз я выходила замуж в шляпе, а сейчас в фате! Просто в те годы у всех была фата, а мне захотелось выделиться – надела шляпу. А фата случилась только через четверть века лет.

Интересно, что с карьерой задалось у обоих: по специальности Галина работала недолго. Когда вышла из декрета, устроилась медицинским представителем. Затянуло, теперь она управленец в фармацевтической компании. А Сергей – коммерческий директор предприятия.

Решила брать харизмой

- До 40 лет у меня даже не было личных фото, только семейные, - признается Галина. – Но я не страдала, все складывалось органично. А, когда выросли дети, смогла вернуться к своей мечте.

Эффектный выход. Фото из архива героя публикации.

Еще в 2006-м услышала по радио о конкурсе «Русская барышня». Пошла – и стала «Миссис зрительских симпатий». Но никакого продолжения не было, так уж сложилось. А настоящий прорыв случился только в прошлом году. Пандемия, многие в депрессии, панике.

Королева всегда королева Фото: из архива героя публикации

- А я натолкнулась в интернете на пост об агентстве CREATIVE MODELS. И… словно бы ожила детская мечта. Почувствовала – мое, записалась на кастинг.

Там ее слегка огорошили. «Да, внешность эффектная! Но почему ты так тихо говоришь, представляешься?». Тогда она осознала: живет, будто бы застегнутой на все пуговицы. Железная леди, на тебя все смотрят, надо быть примером.

- А как же эмоции? Выходит, самое главное во мне уходило в тень? До этого я думала, время упущено, но нет. И тогда расправила крылья! Актерское мастерство, показы, фотосессии… Все это придало уверенности в себе на 300%.

Галина на одном из престижных конкурсов. Фото из архива героя публикации.

И вот результат, он последовал почти сразу – на конкурсе «Лицо России» в 2020-м году Галина взяла «серебро», ее выбрали вице-мисс.

- Это было в октябре, вторая волна коронавируса. Зрителей в зал не пускали, присутствовало только жюри, велась прямая трансляция.

Сибирячка через 30 лет вернула себе корону. Фото из архива героя публикации.

А в январе – новая победа и новая корона! Она стала «Миссис мира — 2021». Конкурс был в Москве, туда слетелись участницы из многих стран. Судили их историк моды Александр Васильев, певица Вика Цыганова. А награждал знаменитый Вячеслав Зайцев.

Новая победа. Фото: instagram.com/mrs_krasnoyarsk

- Я такую ответственность чувствовала – Сибирь не должна была ударить в грязь лицом! Хотя соперницы были очень подготовленными, а их костюмы – невероятными. К тому же произошел казус: я потеряла номерок, под которым мне выходить на сцену. Но паниковать не стала, решила брать харизмой – чтобы наверняка запомниться. Хорошо, номерок нашелся почти сразу. А на конкурсе я завоевала Гран-при (оказалась самой красивой в категории Platinum, в которой участвовали женщины от 45 лет – прим.ред.). Чего я хочу от жизни теперь? В идеале – чтобы хобби стало работой. Хотя очень люблю и то, чем занимаюсь сейчас. Но, если была бы возможность вернуться в детство, все изменить, тогда знаю точно: была бы великим дизайнером, в середнячках не ходила бы никогда.

Вот они, победительницы! Фото из архива героя публикации.

(Благодарим агентство CREATIVE MODELS за помощь при подготовке публикации).

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