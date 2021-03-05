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Общество

«Я была бы великим кутюрье, но папа отправил в мед»: успешная бизнес-леди пошла в модели после 45 лет и стала «Миссис мира»

Необычная история женщины-начальника и просто красавицы Галины Еремеевой
Ася ЖУКОВА
Галина на конкурсе "Миссис мира". Фото из архива героя публикации.

Галина на конкурсе "Миссис мира". Фото из архива героя публикации.

Полный тюнинг: губы уточкой, ноги-спички, сама чуть старше 17… Что еще представляется нам при слове «модель»? У Галины Еремеевой из Красноярска – совсем иная история. И, разумеется, другая внешность – все натуральное. Бизнес-леди, мама двоих взрослых детей и просто красавица стала моделью после 45 лет и выиграла конкурс «Миссис мира-2021», обойдя десятки соперниц из разных стран. Как ей это удалось, Галина рассказала корреспонденту «КП».

Фото: instagram.com/mrs_krasnoyarsk

Фото: instagram.com/mrs_krasnoyarsk

Из гадкого утенка в принцессы

Ослепительная улыбка, ярко-голубые глаза, точеная фигура, Галя с детства мечтала о карьере в сфере красоты. И вместе с тем считала себя гадким утенком. Потому что носила очки, а в те годы они вовсе не были модным аксессуаром. Большие, громоздкие, скрывали пол-лица и явно портили внешность. Так что от уродливых «окуляров» надо было избавляться.

- Линз тогда еще не было. И что я решила? Переживать и ничего при этом не делать было не в моем характере, - вспоминает Галина. – Чтобы снять очки я полтора года ездила заниматься на аппаратах в другой район. В 40-градусный мороз, жару, неважно! На дорогу туда и обратно уходило почти два часа. Но я добилась своего – в конце концов, поправила зрение - распрощалась с очками.

Школа

Школа

Фото: из архива героя публикации

В то время все школьницы СССР ходили в стандартной форме: коричневое платье, черный (или белый – по праздникам) фартук. Но она и тут не терялась – накупила кружев и смастерила себе затейливые манжеты, а заодно и фартук. Не унылый, из шерсти или сатина, как у одноклассниц, а оригинальный, свой.

- Училась я средне, зато ходила в шесть или семь кружков одновременно: музыкальная школа, вокал, танцы. Благо Дворец культуры рядом. Выступать любила, сцены не боялась. А, когда была в девятом классе, у нас объявили конкурс «Мисс школьная красавица». Я не из робкого десятка, но это стало для меня вызовом. Тем более пришлось не только дефилировать в нарядах, но и остроумно отвечать на вопросы жюри. И, представляете, я выиграла. Эмоции были – не передать! А после… Выхожу я такая, королевишна, конкурс выиграла, и… надеваю простецкое пальто. Странное ощущение, ведь хотелось быть шикарной до конца.

Первая корона разбилась

В память о том конкурсе у Гали осталась корона из хрусталя. Как символ ее мечты – изящная, но хрупкая. Потому и просуществовала совсем недолго.

Первая корона

Первая корона

Фото: из архива героя публикации

- К нам в гости зашла подруга брата. Увидела – ахнула, попросила примерить. Но не удержала, корона выскользнула у нее из рук и разбилась. Как я переживала, даже плакала. Собрала осколки, хотела склеить, но мне сказали, это плохая примета – выбрасывай.

Когда пришло время поступать, Галя объявила: хочу быть стилистом или дизайнером. Но родные оказались против. Дружная интеллигентная семья, династия врачей, а тут такое… «Дочка, модельер – это техникум или училище, там даже высшего образования нет, - сказал отец. – Пусть увлечение останется увлечением, а ты – давай в медицинский?».

Настаивать она не думала, зачем огорчать близких? Может, папа и прав? Налегла на биологию с химией, готовилась сутками.

Победа в конкурсе.

Победа в конкурсе.

Фото: из архива героя публикации

- Но поступила с третьего раза. Мечтая, чтобы я пошла по его стопам, папа не стал пристраивать меня «по блату». У нас такое было не принято. В первый раз не хватило смелости: в какой-то момент спасовала. Даже не ответив на экзаменах, забрала документы. Чтобы не терять время, пошла работать санитаркой в роддоме. В следующем году не прошла по баллам. А потом все-таки поступила. И окончила – с отличием. Средний балл – пятерка.

30 лет на одной волне

Высшее медицинское, красный диплом, клиническая ординатура… Но все это далось нелегко.

- Я учусь на первом курсе, и у меня грудной ребенок. Сын, Вася. Помню, как вставала в пять утра, ехала на занятия. Между ними тоже как-то моталась кормить. Сейчас поражаюсь: как я вообще справлялась? Но все получилось.

… Гале было 17 лет, когда друзья познакомили ее с Сергеем. Серьезный парень, на год старше, учился на юрфаке. Для него это была любовь с первого взгляда. Увидел – и на всю жизнь.

- В 17 познакомились, в 18 поженились, в 19 лет я родила. Хотела не меньше двух детей. Так что осуществила все мечты: сейчас сыну 28 лет, дочке 19. Не сказала бы, что ударилась в материнство – очень много училась. Муж во всем помогал – когда он сидел с детьми, когда я, все было поровну.

На школьном конкурсе красоты

На школьном конкурсе красоты

Фото: из архива героя публикации

Мы вместе почти 30 лет, с самого начала были на одной волне. До сих пор отмечаем дату, когда впервые встретились - 13 ноября. А свадьба была через год и три месяца - 14 февраля, причем мы не подгадывали. Все произошло совершенно спонтанно. Дату назначили в ЗАГСе, мы попросили перенести на четверг. А оказалось, это 14 февраля. И еще через 10 лет выяснилось, что она состоялась в День влюбленных. А на 25 лет мы провели серебряную свадьбу. Ощущения были неповторимые! Кстати, в первый раз я выходила замуж в шляпе, а сейчас в фате! Просто в те годы у всех была фата, а мне захотелось выделиться – надела шляпу. А фата случилась только через четверть века лет.

Интересно, что с карьерой задалось у обоих: по специальности Галина работала недолго. Когда вышла из декрета, устроилась медицинским представителем. Затянуло, теперь она управленец в фармацевтической компании. А Сергей – коммерческий директор предприятия.

Решила брать харизмой

- До 40 лет у меня даже не было личных фото, только семейные, - признается Галина. – Но я не страдала, все складывалось органично. А, когда выросли дети, смогла вернуться к своей мечте.

Эффектный выход. Фото из архива героя публикации.

Эффектный выход. Фото из архива героя публикации.

Еще в 2006-м услышала по радио о конкурсе «Русская барышня». Пошла – и стала «Миссис зрительских симпатий». Но никакого продолжения не было, так уж сложилось. А настоящий прорыв случился только в прошлом году. Пандемия, многие в депрессии, панике.

Королева всегда королева

Королева всегда королева

Фото: из архива героя публикации

- А я натолкнулась в интернете на пост об агентстве CREATIVE MODELS. И… словно бы ожила детская мечта. Почувствовала – мое, записалась на кастинг.

Там ее слегка огорошили. «Да, внешность эффектная! Но почему ты так тихо говоришь, представляешься?». Тогда она осознала: живет, будто бы застегнутой на все пуговицы. Железная леди, на тебя все смотрят, надо быть примером.

- А как же эмоции? Выходит, самое главное во мне уходило в тень? До этого я думала, время упущено, но нет. И тогда расправила крылья! Актерское мастерство, показы, фотосессии… Все это придало уверенности в себе на 300%.

Галина на одном из престижных конкурсов. Фото из архива героя публикации.

Галина на одном из престижных конкурсов. Фото из архива героя публикации.

И вот результат, он последовал почти сразу – на конкурсе «Лицо России» в 2020-м году Галина взяла «серебро», ее выбрали вице-мисс.

- Это было в октябре, вторая волна коронавируса. Зрителей в зал не пускали, присутствовало только жюри, велась прямая трансляция.

Сибирячка через 30 лет вернула себе корону. Фото из архива героя публикации.

Сибирячка через 30 лет вернула себе корону. Фото из архива героя публикации.

А в январе – новая победа и новая корона! Она стала «Миссис мира — 2021». Конкурс был в Москве, туда слетелись участницы из многих стран. Судили их историк моды Александр Васильев, певица Вика Цыганова. А награждал знаменитый Вячеслав Зайцев.

Новая победа. Фото: instagram.com/mrs_krasnoyarsk

Новая победа. Фото: instagram.com/mrs_krasnoyarsk

- Я такую ответственность чувствовала – Сибирь не должна была ударить в грязь лицом! Хотя соперницы были очень подготовленными, а их костюмы – невероятными. К тому же произошел казус: я потеряла номерок, под которым мне выходить на сцену. Но паниковать не стала, решила брать харизмой – чтобы наверняка запомниться. Хорошо, номерок нашелся почти сразу. А на конкурсе я завоевала Гран-при (оказалась самой красивой в категории Platinum, в которой участвовали женщины от 45 лет – прим.ред.). Чего я хочу от жизни теперь? В идеале – чтобы хобби стало работой. Хотя очень люблю и то, чем занимаюсь сейчас. Но, если была бы возможность вернуться в детство, все изменить, тогда знаю точно: была бы великим дизайнером, в середнячках не ходила бы никогда.

Вот они, победительницы! Фото из архива героя публикации.

Вот они, победительницы! Фото из архива героя публикации.

(Благодарим агентство CREATIVE MODELS за помощь при подготовке публикации).

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