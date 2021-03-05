«Капец какой-то! Вызывайте полицию!» в Красноярске в торговом центре жестко задержали покупателя без маски

В Красноярске о торговом центре задержали покупателя без маски. Стоп-кадр видео

- Это просто капец какой-то. Вы что творите?.. Что творите?..

- Произвол до такой степени... Из-за маски убить готовы...

В красноярские социальные сети и мессенджеры попало видео из торгового комплекса «Квант», на котором полицейские задерживают покупателя. В кадре двое сотрудников в форме пытаются справиться с мужчиной, тот лежит на полу и активно пытается сопротивляться.

Рядом кричит и возмущается молодая женщина, пытается то ли снимать что-то на свой телефон, то ли звонить куда-то нервничает. Очевидцев немного, в основном продавцы да редкие посетители. Они раскритиковали действия силовиков и даже предложили вызвать полицию (то есть полицию на полицию?).

- Что произошло-то? - спрашивает кто-то за кадром.

- Нам сказали, что мы без маски. Мы сказали, что мы сейчас выйдем. Они: «нет, вы задержаны, вы проедете с нами в отдел полиции», - объясняет спутница задержанного.

Женщина и в самом деле без маски. Из видео непонятно, то ли она принципиальная антимасочница, то ли забыла ее дома.

На первый взгляд, видео получилось скандальным. Но ведь на него попала только развязка. А каковым было начало? Как показывает опыт, нельзя делать выводы только лишь по финалу. Как вел себя посетитель торгового центра до того, как его стали задерживать?

Поэтому воздержимся от оценочных суждений. Подобное ведь уже случалось не раз. Например, в июне 2020 года (самый разгар коронавируса), общественница выложила в видео, где два пассажира в масках заблокировали и не дают выйти из автобуса антимасочнику. С такой подачей, что «инакомыслящих прессуют». Соцсети взорвались возмущенными комментариями. А на другой день появилось другое видео – уже с началом истории. Как оказалось, молодой человек откровенно и высокомерно нахамил сначала всем, кто был в автобусе (они просили его выйти или надеть маску). А потом стал кричать, что его не выпускают.

Так что покажите нам начало...

В пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю официально прокомментировали инцидент:

- 4 марта в сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОП №1 МУ МВД России «Красноярское» в одном из торговых центров города заметили мужчину 1982 года рождения и женщину 1978 года рождения, которые в нарушении Указа губернатора Красноярского края находились без средств индивидуальной защиты. На неоднократные требования правоохранителей надеть средства индивидуальной защиты органов дыхания и назвать свои данные граждане не реагировали и попытались скрыться. В соответствии с Федеральным законом «О полиции» к мужчине была применена физическая сила.

Оба посетителя торгового центра были доставлены в отдел, там на них составили административные протоколы. Кстати, уже установлено, что перед тем как мужчину скрутили, он ударил одного из сотрудников полиции. В настоящее время этим занимается следственный комитет, проводится доследственная проверка.

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