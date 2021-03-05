8 марта 2021 года в Красноярске: куда сходить, что посмотреть, как отметить

Куда сходить, что посмотреть и как отметить 8 марта 2021 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Традиционно к Международному женскому дню в нашем городе проводится множество мероприятий. Рассказываем, куда сходить и как отметить 8 марта 2021 в Красноярске.

Маэстро приглашает: Любимым, нежным и прекрасным! 12+

Ни для кого не секрет, что музыкальный руководитель и дирижер Анатолий Чепурной - мастер сюрпризов. Вот и в этот раз он готовит зажигательную программу, которая будет очень насыщенной и необычной!

Театр оперы и балета

Ул. Перенсона, 2

5 марта, 19.00

Билеты 500-1500 рублей.

«Комплименты на языке цветов» 12+

В Большом зале филармонии солисты и Красноярский филармонический русский оркестр им. А. Ю. Бардина исполнят серенады, арии из опер, оперетт и популярные эстрадные песни - все для того, чтобы погрузить и вдохновить зрителей атмосферой самого романтичного времени года - весны.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

7 марта, 18.00

Билеты 400-1200 рублей.

Государственный академический хореографический ансамбль «Березка» им. Н. С. Надеждиной 6+

Единственный концерт в Красноярске на сцене филармонии! Изюминкой одного из самых ярких представителей русского народного танцевального искусства является особенная походка девушек, которая создает иллюзию, что сцена под ними вращается.

Концерт состоит из шедевров сценических произведений Надежды Надеждиной, бессменного художественного руководителя ансамбля с 1948 по 1979 год, которые до сих пор занимают центральное место в репертуаре коллектива.

Большой концертный зал

Пр. Мира, 2Б

9 марта, 19.00

Билеты 500-1600 рублей.

Масленица

Сударыня Масленица 5+

Участникам встречи предстоит познакомиться с традициями празднования Масленицы в Сибири. Гости музея посмотрят видеофрагменты о празднике, узнают значение каждого масленичного дня и особенности праздничного фольклора, смогут поиграть и поучаствовать в эстафетах и народных играх.

Обязательна предварительная запись по телефону 227-48-30 или 227-62-02.

Литературный музей

Ул. Ленина, 66

7 и 14 марта, 12.00

Билеты 180 рублей.

«Широкая Масленица» 3+

Литературный театр решил не оставлять маленьких зрителей без народного праздника и провести костюмированное представление «Широкая Масленица». Артисты обещают встречу с Зимушкой-Зимой, Весной, снеговиками и другими персонажами.

Зал Торжеств филармонии

Пр. Мира, 2Б

7 марта, 11.00

Билеты 200 рублей.