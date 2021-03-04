«Я уволил 90% сотрудников»: экс-руководитель красноярского «Центра питания» провел пресс-конференцию

Сергей Брусников Фото: ИВАНОВА Диана

Сергей Брусников, экс-руководитель муниципального «Центра питания», отвечающего за качественное и безопасное питание детей в школах города, собрал журналистов чтобы высказать сваою точку зрения на происходящее. Бывший чиновник рассказывал, что именно стало причиной его увольнения (напомним, заразился иерсиниозом 91 школьник) и, как по его мнению, сейчас обстоят дела с питанием в образовательных учреждениях.

Экс-руководитель занимал должность директора «Центра питания» с 10 ноября 2020 года. По его словам, когда он пришел в это учреждение, то уволил 90% сотрудников.

- Я когда пришел в коллектив, там работали сотрудники, перешедшие из старого школьного комбината питания, то я дал ребятам понять, что сейчас наступило другое время, нужно работать качественно и быстро. Спустя 2 месяца я уволил 90% коллектива.

Брусников считает, что после его увольнения наступила ситуация, которая складывалась до его прихода. Никто опять не хочет работать.

- Я посмотрел штатное расписание: С 19 февраля не было выездных проверок, а с 26 числа началось массовое отравление детей. Зам.директора по мониторингу и контролю качества школьного питания, начальник одела по мониторингу качества – оба сотрудника с достойной зарплатой сидели в офисе и неделю не занимались контролированием питания в учебных организациях. Я, как человек неравнодушный, решил выяснить, в чем же дело. Оказалось, что управление образования отключило договор аутсорсинга, на оказание транспортных услуг. И все ровно сидели на месте.

Напомним, что сейчас идут разбирательства с массовым отравлением школьников в столовых их учебных заведений. В связи с этим мэр Красноярска заявил об увольнении всех ответственных, но фамилии их не называл. Из неофициальных источников распространилась информация - один из уволенных – руководитель Центра питания Сергей Брусников, который опроверг эту информацию и заявил, что уволился сам.

Расследование самих причин отравления продолжается, виновных ищет роспотребнадзор, прокуратура и следком.