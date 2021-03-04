Вырубят деревья, чтобы расширить дорогу: в Красноярске отремонтируют улицу Павлова

ФОТО: Администрация Красноярска

В Красноярске запланирован капитальный ремонт улицы Павлова, расположенной в Кировском районе. Как сообщают в администрации города, в ближайшее время начнется поиск подрядчиков на площадке гос.закупок. Несмотря на то, что ремонт дороги должен был финансироваться из федерального бюджета, оплата будет происходить из городского. Связано это с тем, что появились временные сложности с распределением федерального финансирования, а сроки затягивать нельзя.

Для начала в порядок будет приведена автомобильная дорога. Подрядчики заменят два слоя асфальтобетонного покрытия на новый, высокопрочный щебеночно-мастичный асфальтобетон. Также под снос пойдут старые бортовые камни. Вместо них появятся вибропресованные.

- По правой стороне от ул. Мичурина (вдоль территории школы и больницы) выполнят частичное уширение полос движения. Для этого придется убрать деревья, они уже довольно старые и больные. А узкая дорога на этом участке создает серьезные сложности для движения транспорта, в том числе общественного, - рассказали в мэрии.

Облагораживанию подлежат тротуары, остановки, карманы заездов, освещение и светофоры. Запланированный ремонт должен начаться в мае, он продлится до конца лета. Одновременно на ул. Павлова будет проведено благоустройство прилегающих территорий.