Предприниматель из Норильска купил несуществующие 20 000 бутылок масла

Предприниматель приехал на склад, а его не существует Фото: Мария ЛЕНЦ

Норильский предприниматель попал в руки мошенников и заплатил за 20 000 бутылок несуществующего масла. Как сообщают в МВД, аферисты сами вышли на предпринимателя и получили более полутора миллионов рублей.

Бизнесмен получил выгодное коммерческое предложение, связанное с покупкой подсолнечного масла. Лже-поставщики предлагали приобрести масло от хорошего производителя по довольно привлекательной цене. Чтобы наверняка заинтересовать предпринимателя, мошенники сообщили, что в ближайшее время цены вырастут, поэтому заказ нужно оформить сейчас.

Представитель предпринимателя заказал сразу 20 тысяч бутылок масла. Деньги перевели по реквизитам, которые предоставили аферисты.

Все складывалось хорошо, пока не пришло время принимать товар. Менеджер вылетел в Санкт-Петербург для контроля погрузки. Приехал по нужному адресу, а там такого склада не существует. Поставщики долго отпирались, уповая на прокурорскую проверку, а затем и вообще перестали на связь выходить.

Было решено связываться с производителем масла напрямую. Но и тут компанию ждал сюрприз - у истинного производителя не было сведений ни об этом заказе, ни о денежных средствах.

Полицейские смогли установить, что предприниматель стал жертвой аферистов, использующих сайты-двойники. Оформление странички такое же, как у оригинала, но в адресе отличается один символ.

Сотрудники МВД возбудили уголовно дело ««Мошенничество в особо крупном размере». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Ведется расследование.