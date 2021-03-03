Путевки в детские лагеря Красноярска 2021: как получить, кому положены, где можно взять

Подготовка к летней оздоровительной кампании в Красноярске началась Фото: Мария ЛЕНЦ

За окном только-только наступил март, а родители школьников уже переживают: не получилось бы, как в прошлом году. Из-за коронавирусной изоляции дети просидели все лето дома. И больше устали, чем отдохнули. Очень хочется, чтобы в этот раз они смогли выехать за город и полноценно расслабиться. Что у нас с путевками в детские лагеря отдыха?

А с путевками порядок – подготовка к летней оздоровительной кампании началась. В течение месяца – с 10 марта до 15 апреля – родители (опекуны) должны подать заявки на предоставление путевок в детские загородные лагеря. Путевки можно приобрести бесплатно, с частичной компенсацией из бюджета края или за счет собственных средств.

Бесплатные путевки:

- могут получить многодетные и малоимущие семьи, а также родители детей с ограниченными возможностями здоровья. Для этого необходимо подать заявление в отдел социальной защиты по месту жительства. А еще бесплатные путевки полагаются детям, оставшимся без попечения родителей. Опекунам нужжно написать заявление в Красноярском информационно-методическом центре (улица Вавилова, 90).

Путевки с частичной компенсацией стоимости из краевого бюджета:

- родителям нужно обратиться в школы, где учатся их дети. Полная стоимость путевки в летний лагерь в этом году составляет 23 860 рублей, родительская плата – 7 158 рублей, без учета стоимости проезда.

Путевки за свой счет:

- нужно также обратиться в свои школы.

- Обращаем особое внимание, что путевка за счет краевого бюджета предоставляется один раз в год на одного ребенка, поэтому родителям или патронатным воспитателям необходимо сделать выбор. Например, если многодетная семья уже получила бесплатную путевку по линии социальной защиты, то претендовать еще на одну, с частичной компенсацией оплаты, она уже не может, – пояснила руководитель главного управления образования Татьяна Ситдикова.

Добавим, что в Красноярск работают 5 муниципальных лагерей – «Ласточка», «Бирюсинка», «Патриот», «Крылья-Запад» и «Крылья-Восток». Есть и негосударственные лагеря отдыха, к апрелю станет известно, с какими из них администрация города заключит договоры.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (391) 263-81-43, а также на сайте главного управления образования.

Перечень документов необходимых для предоставления путевки:

- копия паспорта гражданина РФ;

- копия свидетельства о рождении или копия свидетельства об усыновлении (удочерении) для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста;

- копия свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства (для ребенка, не достигшего 14-летнего возраста);

- копия доверенности, подтверждающей полномочия представителя заявителя (в случае обращения за путевкой с частичной оплатой представителя по доверенности);

- справка с места работы родителей или опекунов.