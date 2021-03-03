В этом году выпускники школ России смогут пройти государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Решение принято из-за продолжающейся пандемии коронавируса, чтобы уменьшить риски распространения новой инфекции. Постановление об особенностях проведения аттестации уже подписано премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ) для выпускников 11 классов, в том числе участники с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды и инвалиды, смогут изменить ранее выбранную форму экзаменов. Эта возможность предусмотрена совместным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора «Особенности проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 2021 году».Чтобы получить аттестат, выпускникам 11 классов, не планирующим поступление в вузы, нужно пройти государственную итоговую аттестацию (ГИА) в форме ГВЭ по двум предметам – русскому языку и математике. Выпускникам, которые хотят в дальнейшем поступить в вузы и сдают ЕГЭ, для получения аттестата достаточно будет положительного результата за ЕГЭ по русскому языку.Если выпускники ранее зарегистрировались на участие в экзаменах, но хотят изменить форму их сдачи, им нужно подать в государственную экзаменационную комиссию (ГЭК) заявление с указанием измененной формы ГИА и измененного перечня учебных предметов, необходимых для прохождения ГИА. Отметим, что такие заявления подаются не позднее чем за две недели до даты первого экзамена основного периода.Участники, которые зарегистрировались на сдачу ЕГЭ в 2021 году, вправе изменить или дополнить перечень выбранных учебных предметов, а также изменить сроки участия в ЕГЭ, указанные в ранее поданных заявлениях.Ученикам девятых классов не нужно будет сдавать предметы по выбору – они смогут получить аттестаты, пройдя государственную итоговую аттестацию (ГИА-9) только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике.- По проекту расписания экзаменов для выпускников 11 классов основной период сдачи тестов пройдет с 31 мая по 2 июля, а дополнительный – с 12 по 17 июля.- Для девятиклассников также определили даты основного экзамена - с 24 мая по 2 июля и дополнительного – с 3 по 17 сентября.Для получения аттестата с отличием о среднем общем образовании и медали «За особые успехи в учении» выпускникам необходимо будет иметь итоговые отметки «отлично» по всем предметам учебного плана за 10-11 класс, а также подтвердить свои знания на государственной итоговой аттестации (ГИА).В случае прохождения ГИА в форме ЕГЭ для аттестата с отличием нужно будет получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку и набрать баллы не ниже минимальных по всем сдаваемым предметам по выбору. В случае прохождения ГИА в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) нужно будет получить отметку 5 баллов по русскому языку и математике.