В поселке Березовка в рамках национального проекта «Демография» построили детский сад на 270 мест. Новое учреждение для дошколят проинспектировали министр образования края Светлана Маковская и глава Березовского района Виктор Швецов. Они осмотрели помещения детского сада и пообщались с сотрудниками.Новое дошкольное учреждение в Березовке полностью закроет потребность в местах для детей от полутора до трех лет.- Родители с нетерпением ждали этот детский сад. Спасибо строителям, все работы сделаны вовремя и качественно. Мы уже купили все необходимое для детсада, подготовили и отправили все документы для получения лицензии на образовательную деятельность. Ждем в марте официального заключения и надеемся, что в апреле сад уже откроем, - рассказал Виктор Швецов. – С вводом нового детского сада ситуация в районе кардинально изменится. До этого у нас в поселке было всего две небольших группы для детей до трех лет. Конечно, очередность была большая. Здесь мы планируем открыть 12 разновозрастных групп, четыре из них будут для малышей. Это полностью решит проблему в Березовском районе очередности для ребятишек в возрасте до трех лет. Также будут переукомплектованы группы детей до семи лет.Сейчас в учреждении завершается установка оборудования, в апреле приступят к комплектованию групп. Стоимость строительства детского сада составила 257,8 миллиона рублей. Кроме помещений для 12 разновозрастных групп в учреждении также есть несколько спортивных залов с детскими тренажерами, шведскими стенками, просторный актовый зал с музыкальным оборудованием, современный пищеблок и хозяйственные помещения со стиральными машинами, благоустроенная площадка для прогулок, огороженная территория.По аналогичному проекту детский сад на 270 мест построили и в поселке Элита Емельяновского района. Там строительство обошлось в 259,1 миллиона рублей.Светлана Маковская отметила, что создание новых мест в системе дошкольного образования – одно из приоритетных направлений работы министерства образования и правительства Красноярского края. Новые детские сады отвечают современным требованиям безопасности, в них создаются комфортные условия, поставляется современное оборудование. Благодаря нацпроекту «Демография» в 2020 году в Красноярском крае введено 10 новых дошкольных учреждений, семь из них в Красноярске.- Если в предыдущие годы мы больше открывали новых детских садов в Красноярске, то теперь география расширилась и появляются детские сады в сельской местности, там, где востребованность в новых местах есть. Очень важно, чтобы условия для детей были абсолютно одинаковыми независимо от того, находится ребенок в городе или в селе, - подчеркнула Светлана Маковская. – Реализация нацпроекта продолжается. В этом году в системе дошкольного образования будет создано 1395 новых мест. Пять детских садов строится в Красноярске – в микрорайоне Тихие Зори на 270 мест, в Железнодорожном районе на 190 мест; осуществляется процедура определения подрядной организации по строительству детского сада в Академгородке на 300 мест; частный инвестор строит детские сады на 175 и 190 мест в микрорайоне Солнечный Советского района. Еще один детский сад на 270 мест появится в Сосновоборске.В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет» национального проекта «Демография» Красноярскому краю на три года (2019–2021) выделена федеральная субсидия в размере более 2,6 миллиарда рублей. Благодаря этому в регионе создадут 3800 новых мест в детских садах.