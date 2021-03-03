В 2019 году Красноярский край стал одним из первых регионов, где стартовал национальный проект «Производительность труда». Его цель - обеспечить к 2024 году рост производительности труда на предприятиях на 30 процентов.На сегодня 56 предприятий в крае уже вошли в нацпроект, до 2024 года участниками станут не менее 107 предприятий. Как это работает? На предприятие приходят эксперты Федерального или Регионального центра компетенций и бесплатно внедряют инструменты бережливого производства. Они просты и универсальны для всех отраслей, но их не видно изнутри предприятия из-за «замыленного» взгляда, сформировавшихся привычек. Поэтому эксперты диагностируют основные проблемы производства, выявляют болевые точки, которые тормозят рабочие процессы, а затем разрабатывают мероприятия по их устранению. Но самое важное – создают рабочую группу сотрудников, учат их бережливому производству и они продолжают перемены на других производственных линиях предприятия. Инструменты бережливого производства универсальны, подходят абсолютно любому предприятию из любой отрасли, и приводят к снижению издержек, уменьшению себестоимости продукции, и, в итоге, повышению конкурентоспособности предприятий.За счет оптимизации производственных процессов на предприятиях удается:- в 2 раза - снизить время протекания производственного процесса;- на 50% - сократить запасы сырья;- на 30 % - снизить издержки предприятий;- не менее чем на 30 % - увеличить объем выпуска готовой продукции;- сократить время выпуска готовой продукции;- сократить уровень брака при производстве продукции.В нацпроекте «Производительность труда» могут участвовать предприятия из несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, транспорт, строительство.В Красноярском крае, например, большая часть предприятий-участников нацпроекта относятся к сфере обрабатывающего производства – 40%, из сфер пассажирских перевозок и строительства дорог 18%, из отраслей сельского хозяйства и производства пищевых продуктов по 13%, из сферы жкх 11% и из отрасли строительства 5%.«В конце прошлого года мы активно привлекали к участию в нацпроекте предприятия жилищно-коммунальной сферы, только в декабре вошло пять таких компаний из разных территорий края: от Норильска до Зеленогорска\\", - отметил министр экономики и регионального развития Красноярского края Егор Васильев. Также он сообщил о том, что в 2021 году на федеральном уровне ожидаются изменения по условиям участия: увеличится порог вхождения в нацпроект по выручке с 400 до 800 миллионов рублей, поменяется перечень отраслей.Сегодня наш эксперт, старший руководитель проекта Федерального центра компетенций (ФЦК) Оксана Иванова, рассказывает, чем и как специалисты могут помочь предприятиям.- Как компания может принять участие в нацпроекте «Производительность труда»?- На всех предприятиях есть что доработать и улучшить. Поэтому приглашаем подать заявку на сайте производительность.рф. Если компания подходит, то эксперты ФЦК приступают к работе, которая продолжается полгода. Их задача не просто решить проблему и уйти. Самое главное -создать культуру непрерывных улучшений, сформировать команду внутри предприятия, которая будет продолжать начатую работу и дальше. Есть множество методик, которые дают результат, их нужно уметь применять.- Не получится ли так, что в результате преобразований появятся лишние сотрудники, которых уволят?- Мы ни разу не столкнулись с этим. Наоборот, хорошие сотрудники всегда ценны, и в новых условиях они находят для себя новые точки развития.- Сколько экспертов в Федеральном центре компетенций?- Это более 400 человек в 68 регионах, в том числе и в Красноярском крае. Это очень разные люди, они работают непосредственно с предприятиями.- Насколько это женская работа?- Деление на женские и мужские профессии довольно условно. Гораздо важнее компетенция, желание развиваться и умение помогать другим. Хотя в нашем ФЦК среди двух сотен руководителей проекта женщин меньше пяти. И в прошлом году я стала лучшим руководителем проекта на предприятии.Мне в жизни везет с работодателями. Компания, которая меня вырастила, в меня поверила, дала возможность расти, это Красцветмет. Я начинала в 18 лет аппаратчиком производства драгоценных металлов, кстати, сейчас женщин на этой работе нет. Потом стала мастером, закончила специалистом технологической дирекции и перешла сначала в золотодобывающую компанию «Полюс», а в 2019 году – в Федеральный центр компетенций. Я одна из немногих женщин, кто знает на практике технологический путь золота от карьера до браслета! Может, поэтому к золоту отношусь не как к ценности, а как к сырью. Именно на Красцветмете я вошла в первую команду, которая занималась бережливым производством. Мне было интересно, хотелось что-то улучшить. Сейчас знаю точно, что везде можно найти точки роста. Главное, правильно их диагностировать. Мне кажется, экспертов нашего ФЦК можно назвать докторами, которые могут «полечить» компанию. Когда процесс выстроен правильно, то все ресурсы используются эффективно.- Совсем скоро 8 марта. Что для вас важно сделать в этот день и что бы вы хотели пожелать женщинам?- Самое главное для меня - поздравить бабушку. А пожелание одно - любите себя, своих близких, свою работу. Но при этом находите время для отдыха, драйва, увлечений.Татьяна Рябинина.Фото: сайт администрации Красноярского края, из личного архива Оксаны Ивановой.«Управление зеленого строительства», КрасноярскБригада по обрезке деревьев перед выездом на работу тратила 70 минут (выдача путевок, медицинское освидетельствование водителей, предрейсовый осмотр техники). Сейчас на это уходит 55 минут, а к апрелю планируется 30 минут. Это приведет к тому, что за дневную смену будет выполняться работы на 30% больше.ООО «ПК ДСУ», КрасноярскЗдесь оптимизировали процесс производства асфальтобетонной смеси, в результате за полгода работы выработка увеличилась на 18%, запасы сырья и материалов сократились на 40%.Сегодня весь процесс от заготовки инертных материалов до выпуска асфальтобетонной смеси стал в два раза быстрее!Завод легких металлоконструкций «Маяк», КанскЗдесь создали прозрачную систему всех процессов, проанализировали потери, устранили их, и в итоге стали генерировать прибыли в два раза больше. Компания смогла на 45% увеличить выработку на существующих мощностях.АО \\"Балахтинское ДРСУ\\"Впервые за время реализации нацпроекта в транспортной отрасли он проходил не на производственной площадке, а на эксплуатируемом участке дороги. Причем, на самом трудном, Бирюсинском перевале (высота 759 метров над уровнем моря), где нет возможности передать информацию онлайн и скорректировать задания при резком ухудшении погоды. Эксперты с рабочей группой предприятия предложили установить на комплексной дорожной машине фотофиксирующее оборудование, которое позволяет визуально уведомлять о состоянии дорожного покрытия каждые 5 минут. Благодаря этому решению теперь ДРСУ приводит в порядок 24 км дороги в час, вместо прежнего показателя в 18,1 км. Эти и другие решения помогли повысить производительность труда на 27%.\\"Бриз-Центр\\"Компания занимается разметкой дорог. На участке нанесения разметки термопластиком рабочая группа и эксперты ФЦК выявили 28 проблем, которые замедляют работу, делают процессы менее удобными. Здесь найдены эффективные решения, которые будут опубликованы как лучшие практики на сайте Производительность.рф и включены в \\"коробочные\\" решения для тиражирования на дорожных предприятиях всей страны.Минусинская кондитерская фабрикаЗа 6 месяцев здесь увеличили производство сахарного печенья с 58 до 74 кг на человека в час. В течение 3 лет здесь планируют ввести изменения на всех поточных линиях фабрики.