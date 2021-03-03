Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 марта 2021 года: количество заразившихся перевалило за 63 тысячи

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 3 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным оперативного штаба на 14 часов 3 марта в Красноярском крае зарегистрировано всего 63 038 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том, в том числе за последние сутки 156 случаев заболевания. Темп прироста вновь снизился до 0,2 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В Красноярске – 58 вновь заболевших, в Ачинске – 17, в Норильске и Лесосибирске – по 10 случаев, в Енисейске – 9.

Распределение по территориям

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 11 575 контактных человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 824, а снято с медицинского наблюдения 306 человек. Проведено тестов на коронавирус всего 2 411 564, из них за последние сутки 5 384. Общее количество выздоровевших – 58 298 (в том числе за сутки 148). Количество летальный исходов – 2 833 (13 человек).

Информация по закрытым городам. В Железногорске зафиксированы 9 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 5 пациентов. На лечении находится 91 человек. Всего в Железногорске 6 021 лабораторно подтвержденный случай заражения COVID-19, из них 5 835 пациентов выздоровели, 95 человек скончались.

Данные по Зеленогорску. Тут все просто: всего заболевших 3 945, в том числе за последние сутки 10. Выздоровели 3 830 человек, в том числе за сутки 3. И количество летальных исходов остается без изменений – 48. На самоизоляции находятся 42 человека.