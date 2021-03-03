Праздник на подходе и мужчин все больше волнует, где приобрести живые цветы любимым женщинам. Многие в этом вопросе принципиальны: не хочется привозных европейских из цветочных салонов, для души милее обычные местные тюльпаны, которые традиционно к празднику выращивают в местных хозяйствах. В администрации города рассказали, что в этом году в преддверии Международного женского дня легально торговать цветами на улице можно по 41 адресу. Рассказываем, где купить цветы на 8 марта в Красноярске 2021.Железнодорожный, с 1 по 8 марта:- Железнодорожников,14;- Красномосковская, 19;- Красномосковская, 32;- Ленина, 128;- Ломоносова, 94;- Менжинского, 10 а;- Северо-Енисейская, 44.Центральный, со 2 по 8 марта:- Шахтеров, 51;- Республики, 43;- Республики, площадка на пересечении с Грибоедова;- Обороны, площадка за мостом через р. Качу.Октябрьский, со 2 по 8 марта:- Ладо Кецховели, 65 а;- Мирошниченко, 4;- Петра Словцова, 12 (на территории прилегающей к остановке «Поликлиника»);- Тотмина, 8-10;- Тотмина, 35.Свердловский, с 3 по 8 марта:- Тимошенкова, 81 а (возле временных сооружений);- Королева, 1 а;- Семафорная, 123.Советский, с 4 по 8 марта:- Авиаторов, 68;- Аэровокзальная, 11 (на парковке);- Взлетная, 10 (на парковке);- Воронова, 33;- 78 Добровольческой Бригады, 10 (на парковке);- 78 Добровольческой Бригады, 11(на парковке);- проспект Комсомольский, 3 а;- 9 Мая, 12 (в районе перекрестка в пр. Комсомольский, на площадке, оборудованной торговыми прилавками);- 9 Мая, 51а – 55;- Молокова, 3;- Молокова, 54;- Тельмана, 28;- Тельмана, 43 (на парковке);- Ястынская, 19 а.Кировский, с 4 по 8 марта;- Академика Павлова, 35;- Академика Павлова, 55;- Западная, 3г;- Щорса, 31;- Щорса, 46;- Транзитная, 34.Ленинский, с 5 по 8 марта;- Амурская, 30;- Говорова, 57.Традицией уже стала стихийная торговля цветами с автомобилей. Нередко они паркуются на тротуарах перед магазинами, вдоль проезжих частей. Это – нарушения правил дорожного движения и сотрудники ГИБДД будут применять к нарушителям меры в установленном законом порядке.