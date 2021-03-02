Театральные премьеры Красноярска на март 2021 года

Паяцы. Театр оперы и балета

В новом сезоне жителей города ждет множество сюрпризов от любымых театров. Публикуем график театральных премьер в Красноярске на март 2021.

Драматический театр им. А.С.Пушкина

«Пой. Танцуй. Люби» 16+

Автор и режиссер девичника с музыкальными номерами и небольшой дракой – актриса театра Анастасия Медведева.

Караоке-бар, девичник накануне свадьбы, семь прекрасных женщин, шампанское, хиты самых разных жанров — от попсы до панк-рока, и вроде бы все должно пройти прекрасно! Но, как говорится, хочешь рассмешить Бога — расскажи ему о своих планах… И вот возникает извечный вопрос: быть или не быть? Выходить замуж или нет?

Продолжительность 1 час 10 минут.

Драматический театр им. А.С. Пушкина

Пр. Мира, 73

4 марта, 19.00

Билеты 600-900 рублей.

«Алексей, Алешенька, привет!» 16+

Алексей Алешенька. Фото: Драмтеатр

Этот проект был запланирован еще до пандемии, но в итоге перенес на год и премьера состоится только сейчас.

Жанр постановки определен как околотеатральный треп. Артист Алексей Попов приглашает гостей прямо на сцену. Артисты и другие работники театра будут приходить, рассказывать о себе, говорить о насущном, петь, читать стихи, в общем, украшать эти встречи самыми разными способами.

Драма