Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 марта 2021 года: выздоровели еще 150 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 2 марта 2021 года Фото: Мария ЛЕНЦ

Появилась обновленная информация о коронавирусе в Красноярске и крае. По данным оперативного штаба на 14 часов 2 марта зарегистрировано всего 62 882 лабораторно подтвержденных случая заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 159 случаев. Темп прироста увеличился до отметки 0,3 %. Днем ранее он составлял 0,2%.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. В Красноярске 50 заразившихся за сутки, в Канске – 17, Норильске – 12 и Ачинске – 11.