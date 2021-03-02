«Железная леди» из Богучанского района

Интернет давно и прочно вошел в нашу повседневную жизнь.

Его необходимость мы остро почувствовали во время пандемии коронавируса, когда для многих мобильный телефон и компьютер стали единственной связью с внешним миром, - ежедневные удаленные планерки, дистанционное обучение, общение с близкими, онлайн-покупки. Но в России все еще остаются труднодоступные районы, куда пока не проложен проводной интернет. Зато можно воспользоваться спутниковым.

Безграничные возможности

Глава сельского совета поселка Беляки Богучанского района Красноярского края Валентина Абрамовна Паисьева получила несколько переломов позвоночника, угрожавших навсегда приковать ее к постели.

– Я не люблю жаловаться, но состояние было… За мою жизнь ни дети, ни муж не видели ни одной моей слезинки. Я ведь железная леди! А здесь не вытерпела немножко. Лежишь, смотришь в потолок, один на один со своими болями – 17 переломов четырнадцати позвонков. Даже врачи не надеялись, что я смогу ходить, – рассказывает Валентина Паисьева. – В больнице мне было стыдно перед другими женщинами. Днем те