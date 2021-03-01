Школьникам Красноярского края предложили изобрести экороботов

МТС и красноярский детский технопарк «Кваноториум» подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого пройдёт региональный этап конкурса «Робостанция МТС», направленный на развитие и популяризацию робототехники среди одарённых школьников. «Робостанция МТС» - часть федерального благотворительного проекта «Поколение М», который поддерживает талантливых детей из регионов.

Региональный этап конкурса «Робостанция МТС» стартует с 1 марта и продлится до 25 апреля. Принять участие в нём могут дети и подростки края от 6 до 14 лет. Для этого нужно придумать идею цифрового помощника, который заботится о природе. Создать прототип экоробота и записать видео о принципах его работы. Видео нужно загрузить на сайт проекта, указав регион проживания – Красноярский край. Итоги регионального этапа будут подведены в конце апреля. Сначала эксперты из присланных на конкурс работ выберут проекты, которые пройдут в финал. Далее финалистам предстоит публичная защита проектов, по итогам которой будут определены победители регионального этапа.

Все участники регионального этапа автоматически становятся участниками и федерального конкурса «Робостанция МТС» в рамках проекта «Поколение М», по итогам которого дети и подростки, увлекающиеся техническим творчеством, смогут отправиться на стажировку в Москву.

«В Красноярском крае много талантливых ребят, и они не раз заявляли о себе, побеждая в творческих номинациях проекта «Поколение М». Сейчас совместно с «Кванториумом» мы хотим поддержать технически одарённых детей и подростков региона. В крае сосредоточено множество сложных, наукоёмких производств, и для работы на них нужны квалифицированные сотрудники технических и инженерных специальностей. Такие конкурсы помогают ребятам, которые планируют сделать сложные технологии своей профессией, заявить о себе», - отметил директор МТС в Красноярском крае Александр Колодкин.

Также в рамках партнёрства филиала МТС в Красноярском крае с «Кванториумом» планируются встречи экспертов компании с учениками детского технопарка, участие в их проектной деятельности, организация совместных просветительских мероприятий.

«Кванториум» - центр притяжения для технически одарённых детей города и региона. Наша просветительская деятельность вышла за пределы Красноярска, мы работаем в Ачинске, Норильске, а мобильный «Кванториум» помогает знакомиться с современными технологиями ребятам со всего края. Тем важнее для нас поддержка представителей реального сектора экономики, высокотехнологичных компаний. Благодаря нашему сотрудничеству школьники получат дополнительные возможности для развития и образования», - рассказал генеральный директор детского технопарка «Кванториум» Сергей Кениг.