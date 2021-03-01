Синоптики огорошили прогнозом погоды на март в Красноярском крае

Прогноз погоды на март 2021 в Красноярске Фото: Мария ЛЕНЦ

Казалось бы, после мощнейших февральских снегопадов нас уже ничем не удивишь. Но нет: только что синоптики дали прогноз погоды на март 2021 в Красноярском крае. И что мы видим? В первый месяц весны нас ждет еще один «сюрприз» - температурные качели – от -30 до +7 градусов. Об этом рассказал на традиционной пресс-конференции в «Комсомольской правде» синоптик красноярского гидрометцентра Дмитрий Ульянов. А начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Сергей Дударев предупредил о рисках чрезвычайных ситуаций.

Погодный маятник

Минувший февраль действительно выдался аномальным, подтвердили специалисты. Взять хотя бы Красноярск: за месяц здесь выпало не 13 мм (как по норме), а все 36 мм снега, это 277%!

А чем же будет удивлять март? Погодным маятником. Уже первый день весны огорошил горожан крепким морозцем – столбики термометров упали до отметки в -28.

- Прохладная погода продержится в Красноярске еще несколько дней, - пояснил Дмитрий Ульянов. – Во вторник, 2 марта, ожидается -10-15. Днем 3 марта -18-23(а на севере региона до -30). 4 марта -15-20. И только с 5 марта начнется постепенное потепление до +2-3 градусов. А 7 марта будет +7!

Но особенно радоваться не стоит. Вместе с теплом придет и сильный ветер – с порывами до 15-18 метров в секунду. Зато сильных осадков не прогнозируют (исключение могут составить южные районы).

- Далее середины первой декады до середины второй температура будет выше нормы. В дальнейшем она будет в пределах климатической нормы, - говорит синоптик. – Средняя температура марта в Красноярском крае -4-9 градусов. Но подчеркнем, прогноз предварительный, он будет корректироваться!

Сосульки, паводки, лед

Теперь о рисках ЧС.

- С наступлением весны на крышах домов начинают появляться сосульки, - напомнил начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Сергей Дударев. – Не нужно проходить под карнизами крыш и парковать там автомобили. Также присмотрите за детьми! Чтобы с крыши счистили толщу снега, убрали сосульки, звоните в свою управляющую компанию или в службу 005.

Несколько слов о ситуации на водоемах. В конце марта возможно вскрытие реки Енисей (в районе поселка Стрелка). Также из-за резкого потепления вероятны подтопления. Самыми паводкоопасными называют территории Ермаковского, Емельяновского, Ирбейского, Идринского, Каратузского, Курагинского, Манского, Тюхтетского и Уярского районов.

Сейчас открыты все 129 ледовых переправ края. Вне этих переправ выезжать на лед опасно для жизни.

- На контроле сотрудников находится 38 мест массового выхода людей на лед для рыбной ловли, - подчеркнул Сергей Дударев. – Но, например, в том же Шарыповском районе, где Березовская ГРЭС, отрыв рыбаков на льдинах происходит ежегодно! Мы задействуем силы и средства для предупреждения таких ситуаций, проводятся мероприятия по ограничению выезда на лед. Но рыбаки зачастую все игнорируют, невзирая на риск для жизни.

Важно: из-за мокрого снега, его прогнозируют в течение нескольких дней в каждой из декад месяца, не исключены сходы на лавиноопасных участках Курагинского и Ермаковского районов.