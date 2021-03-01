«Совсем не больно»: житель Красноярска прицепил к лицу больше 100 прищепок на Первом канале

Новый национальный рекордсмен Данил Шрайнер Скриншот: видео Первый канал

Парень из Красноярска решил покорить жюри проекта «Я почти знаменит» слегка эпатажным и необычным рекордом. Данил Шрайнер продержал целую минуту на лице 101 прищепку. Предыдущий российский рекордсмен смог прицепить всего 91 прищепку.

К сожалению, в финал шоу сибиряк не попал, но зато он очень удивил как публику, так и жюри Первого канала – они всем составом решили попробовать испытать эти ощущения на себе.

Николай Цискаридзе сообщил, что он ничего неприятного не ощутил, а вот Жанна Бадоева, наоборот, отметила, что это очень больно. Николай сообщил популярной телеведущей, что она просто «неженка». Глядя на происходящее, к «экспериментаторам» подключился и Алексей Ягудин. Он, судя по всему, решил повеселить зрителей и стал пародировать рекордсмена.

Затем всё же звездное жюри освободило сцену и внимание публики захватил Данил Шрайнер. Парень при помощи ассистентов установил на лицо 101 прищепку и выдержал ровно требуемые 60 секунд.

- Чувствую себя хорошо, лицо только болит и всё, - заявил новый национальный рекордсмен.

Несмотря на то, что парень всё же смог установить новый рекорд, жюри отреагировало на его выступление не слишком позитивно.

- Дурацкая затея. Я не хочу, чтобы это кто-либо повторял, и не хочу на это смотреть в финале, - заявила Жанна Бадоева. Остальные участники программы её поддержали. В финал Данил Шрайнер не попал.

Пока житель Красноярска смог побить только российский рекорд, для мирового ему нужно установить на лице еще 61 прищепку.