УК «Холмсервис»: «Цветущий двор – цветущий город!»

Фото: УК «Холмсервис»

В 2020 году из-за пандемии коронавируса в Красноярске отменили даже общегородской субботник, а традиционный двухмесячник по благоустройству и озеленению прошел без участия жителей. Сейчас эпидемиологическая ситуация меняется, подготовка к лету идет полным ходом! И как это происходит, мы узнаем на примере УК «Холмсервис».

Фото: УК «Холмсервис»

И самое главное, подойти к высадке цветов, деревьев и кустарников в полной готовности. Ведь дворы - визитная карточка «Холмсервиса», их ухоженность и красота достигаются большим трудом!

Фото: УК «Холмсервис»

Уже сейчас готовы схемы высадки однолетних и многолетних цветов для каждого двора и подсчитано количество рассады и семян. Ежегодно специалисты «Холмсервиса» высаживают десятки тысяч растений, а это значит, нужно заказать саженцы деревьев и кустарников, вырастить цветочную рассаду, закупить семена.

Еще одна фишка – каждый год придумывать что-то новое! Это относится и к выбору растений. То, что в агрессивной городской среде растут только самые неприхотливые растения? – миф. Секрет в уходе, в правильном месте посадки, этим занимаются квалифицированные специалисты. А полив, подкормка – в числе ежедневных действий.

Фото: УК «Холмсервис»

В этом году «Холмсервис», как и всегда, будет принимать участие в конкурсе на лучший двор, все уже придумано заранее! Кстати, ежегодно это происходит успешно, с призовыми местами в районе и городе.

Фото: УК «Холмсервис»

Но главный результат в том, что вслед за красотой приходит и чистота! Жители начинают по-другому относиться к своему двору, беречь его. Это и есть вклад компании в общий городской уют и комфорт.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В крае подвели итоги конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на 2021 год: 15 городов и районов получат из краевого бюджета 248,6 млн рублей.

Всего в этом году в крае планируется благоустроить 66 общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.п.), а также более 120 дворов. А в это время на портале «Активный гражданин» уже открыто рейтинговое голосование за объекты благоустройства 2022 года.