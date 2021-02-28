Вмерзла в лед и дрожала от безысходности: в Красноярске спасают сбитую поездом собаку

В Красноярске спасают сбитую поездом собаку. Фото: "ДогСпас"

История одного спасения, у которой – так хочется в это верить – будет счастливый конец. А рассказали о ней в социальных сетях волонтеры общественного движения «ДогСпас».

Поезда на станции Овинный, что на самой окраине Красноярска, обычно не останавливаются – пролетают мимо на большой скорости. Здесь только электрички высаживают и собирают дачников в летний сезон. Но машинист одного из грузовых поездов успел приметить кое-что необычное буквальное в паре метров от железнодорожного полотна – комок рыжей шерсти, припорошенный снегом, и безысходный собачий взгляд.

По внутренней связи машинист передал диспетчеру информацию. А уже от диспетчера она дошла до волонтеров – зоозащитников. Когда приехали на место и увидели лежащее на снегу животное, внутри все перевернулось. Собака не могла подняться из-за травмированных задних ног настолько, что вмерзла ими в снег. И, видимо, смирилась со своей участью. Волонтеры рассказывают, что ее сбило поездом и он пролежала так как минимум четыре дня.

Первым делом ее укрыли курткой и старым одеялом и дала поесть – бедолага жадно набросилась на корм. А потом осторожно перевязали ей пасть из соображений безопасности и стали высвобождать ее из плена. Приходилось работать осторожно, чтобы не причинить боль. Применяли автомобильную щетки, в порой и руками разгребали льдинки.

Наконец, удалось полностью освободить животное, его увезли в ветеринарную клинику. Кстати, дали имя – это девочка, Лира. У Лиры множественные переломы таза, операцию сделали, состояние тяжелое. Наверняка многие захотят принять участие в судьбе Лиры. Это можно сделать, если позвонить по телефону куратору Марине по телефону: 8-913-592-51-82.