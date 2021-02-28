Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 февраля 2021 года: скончались 12 человек

Новые случаи заражения коронавирусом в Красноярске и крае на 28 февраля 2021 года Фото: ИВАНОВА Диана

Обновилась информация о коронавирусе в Красноярске и крае. По данным оперативного штаба на 14 часов 28 февраля зарегистрировано всего 62 568 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. В том числе за последние сутки 157 случаев заболевания. Темп прироста за сутки составил 0,3 %.

Распределение случаев новой коронавирусной инфекции и показатели заболеваемости с темпом прироста за сутки по территориям Красноярского края размещено в сводке регионального управления Роспотребнадзора. Однако в нее не входят закрытые города Зеленогорск и Железногорск, информация по ним – ниже.

Под медицинским наблюдением на дому находится всего 10 451 контактный человек, в том числе за последние сутки взято под наблюдение 823 человека, снято с медицинского наблюдения – 563. Проведено тестов на коронавирус всего 2 402 789, из них за последние сутки 6 293. Выздоровели за сутки 169 человек, а всего с начала пандемии от коронавируса вылечился и выписался 57 851 пациент. Что касается летальных исходов, таких за сутки 12, всего – 2 794 человек.

Данные по закрытым городам: Зеленогорск. Здесь рост числа заболевших не наблюдается, всего с начала пандемии таких 3 919. Выздоровели 3 824, в том числе за последние сутки 2. И количество летальных исходов остается прежним – 48 человек.

Обновленной информации по Железногорску нет.