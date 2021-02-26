«Спасибо за заботу!»

Медцентр в Богучанах. Фото: Алексей Печенкин

Помочь каждому

Почти год все мы живем в условиях пандемии коронавируса. За это время многие из нас прошли и неверие, и отрицание, и неприятие новых правил жизни, и страх, что заболеешь. Но вот уже сотни жителей Красноярского края и Хакасии выздоровели в новых медцентрах.

В конце прошлого года современные медучреждения для лечения пациентов с внебольничной пневмонией открылись в Ачинске, Богучанах, Саяногорске. О необходимости таких многофункциональных комплексов заявил промышленник и общественный деятель Олега Дерипаска в самом начале пандемии, чтобы снизить нагрузку на региональное здравоохранение и обеспечить доступ местных жителей к современной и качественной медицинской помощи. В 7 городах Сибири и Урала начали строить медицинские центры помощи и спасения.

Инвестором строительства выступила компания РУСАЛ, на эти цели направили порядка четырех миллиардов рублей. Центры построили в рекордные сроки, всего за полгода, оснастили новейшим оборудованием, обучили профильных специалистов для работы на нем.

Внимание и лечение

Госпиталь в Саяногорске начал принимать пациентов с 30 ноября. Здесь уже в приемном отделении, где регистрируют поступающих больных, самая современная медтехника. С помощью высокоточного пульсоксиметра оксигенацию крови можно проверить и через перчатку, и через покрытые лаком ногти. А главное преимущество томографа – низкие дозы облучения, ведь многим пациентам, особенно тяжелым, приходится проводить такое обследование не один раз. Но самое важное, конечно же, круглосуточный труд врачей, которые ставят на ноги пациентов с коронавирусом.

Историей своего выздоровления с корреспондентом «Комсомольской правды - Красноярск» поделилась жительница Минусинска Лариса Семеновна Зенина. Она попала в госпиталь перед самым новым годом, 26 декабря.

- Заболела, вызвала врача, правда, особого лечения мне не назначили, как от обычного ОРВИ. Становилось только хуже, через неделю вызвала скорую помощь. Но госпитализировать меня не стали. Узнала, что в Саяногорске есть ковидный госпиталь, обратилась туда, меня положили, – рассказывает Лариса Семеновна. – С первых минут, как я туда попала, сразу отправили на анализы, сделали КТ, стали ставить уколы, капельницы, давали дорогостоящие лекарства. Палаты в новом медицинском центре очень комфортные, все предусмотрено – удобные кровати, у каждой есть консоль и проведен кислород, кнопка вызова персонала, бактерицидный рециркулятор. Кроме того, в палатах есть ванная, туалет, телевизор. Хорошее питание, а это важно для восстановления. Лечили очень хорошо, и отношение к пациентам великолепное. Врачи, медсестры, санитарки – все внимательные. Чувствуется, что люди готовы оказывать квалифицированную помощь вне зависимости от того, где ты живешь. Дежурные врачи, как только заступали на смену, сразу проводили обход – и утром, и вечером мы не оставались без внимания.

Многие, с кем я лежала, встретили новый год в госпитале, вдали от своих родных. Особенно было приятно, что 31 декабря дежурный врач пришла и принесла нам подарки от Олега Дерипаска. Сейчас я уже второй месяц восстанавливаюсь дома. И очень благодарна медперсоналу за доброе отношение и лечение. Спасибо, что есть такие люди, которые заботятся! Дай бог им здоровья и терпения на всех нас, заболевших!

Отметим, что «Медицинские центры помощи и спасения» стали структурными подразделениями инфекционных или многопрофильных городских больниц. После стабилизации эпидемиологической обстановки учреждения могут быть перепрофилированы в центры иммунологии.

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