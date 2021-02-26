При поддержке Богучанской ГЭС в Кежемском районе началась подготовка к Всемирному дню воды

В детских садах, школах и Центре дополнительного образования города Кодинск начались мероприятия, посвященные Всемирному дню водных ресурсов. Сотрудники Богучанской ГЭС подготовили тематическую он-лайн викторину и организовали творческий конкурс украшений из снега и льда, предоставили учителям и воспитателям методические пособия по проведению занятий и уроков.

Отвечая на вопросы викторины, школьники смогут узнать, сколько воды вытекает через обычный кран всего за 15 минут; как можно экономить воду, выполняя обычные домашние дела; что нельзя строить в водоохранной зоне и каков размер таких зон у разных водоемов. Вопросы составлены таким образом, что ответы можно использовать как результаты опроса. В дальнейшем на уроках в школе и во время просветительских акций можно обратить внимание на конкретные темы, вызвавшие трудности у детей.

В детских садах стартовала тематическая неделя «Мы исследователи». В детском саду «Сказка» уже прошли занятия, в ходе которых дети поставили свои первые опыты с водой. Состоялась презентация книги «Речка, речка, где твой дом?». Сборник стихов о реках России современной детской поэтессы Анастасии Орловой был издан ПАО «РусГидро», а иллюстрации для книги выполнил художник Игорь Олейников и победители региональных конкурсов детского рисунка, организованных филиалами РусГидро.

День воды празднуется в РусГидро ежегодно. Во всех регионах присутствия компании от Северного Кавказа до Дальнего Востока проходят различные эколого-просветительские акции и мероприятия, направленные на популяризацию идеи защиты водных ресурсов.

Напомним, Всемирный день воды был учрежден Генеральной ассамблеей ООН 22 марта 1993 года. На территории России День воды отмечается с 1995 года.