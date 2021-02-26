Потратил деньги для взяток на себя: одного из адвокатов Быкова в Красноярске задержали по подозрению в крупном мошенничестве

Адвокату грозит срок до 6 лет лишения свободы Скриншот: СК

В Красноярске прошло задержание работника адвокатской палаты, обманувшего родителей подсудимого. Как сообщают в Следственном комитете, юрист, ранее представлявший интересы известного бизнесмена Анатолия Быкова, взял деньги с родителей одного из своих подзащитных для взяток должностным лицам. Сделал он это, чтобы смягчить приговор, но потратил совсем на другие цели. Родственники, отчаявшись вернуть свои деньги напрямую, решили сделать это при помощи ФСБ.

Следствие считает, что задержанный адвокат в 2018 году заключил договор с супружеской парой из Красноярска, чтобы представлять интересы и юридически помогать их несовершеннолетнему сыну. Парень обвиняется в нескольких особо тяжких преступлениях. Родители подсудимого попросили адвоката помочь им смягчить приговор, чтобы их ребенок не получил реальный срок за свои деяния.

Юрист согласился и сказал, что может решить этот данный вопрос при помощи своих связей в суде. Но им нужно будет заплатить 1 миллион рублей. Родители согласились и собрали нужную сумму за несколько месяцев.

Адвокат взял деньги и пообещал помочь, но делать этого не стал. Вместо этого он просто потратил миллион на свои нужды. Парня осудили, он получил 5 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Родителей такой приговор не устроил и они попытались вернуть деньги.

Юрист деньги возвращать отказался, и супружеская пара обратилась в ФСБ.

Работника адвокатской палаты задержали. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное в крупном размере». В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если органы следствия соберут достаточно доказательств, то одному из адвокатов Быкова грозит лишение свободы сроком до 6 лет.