В Красноярске «Учителем года» стал мужчина-преподаватель из гимназии

Роман Григоренко признался, что участие в конкурсе - было для него экспериментом ФОТО: admkrsk.ru

В Красноярске объявили результаты «Учитель года-2021». Лучшим педагогом в краевой столице стал Роман Григоренко, учитель из гимназии №11. Мужчина преподает школьникам русский язык и литературу, работает 7 лет в школе и сейчас готовится защищать диссертацию по литературоведению.

Как сообщает администрация города, за звание лучшего педагога боролись сразу 94 учителя из разных школ города. Участники конкурса прошли различные испытания: давали мастер-классы, демонстрировали свои педагогические находки, участвовали в деловой игре с родителями, а также отвечали на вопросы журналистов и экспертов на пресс-конференции.

По итогу в финал вышли 12 отличившихся педагогов, уже из них был выбран абсолютный победитель.

- Участие в конкурсе – это эксперимент, который зашел для меня слишком далеко, – с улыбкой отметил Роман Григоренко. – Победа стала для меня полной неожиданностью! Этот конкурс я больше рассматривал для себя как возможность пообщаться с коллегами, открыть для себя какие-то новые педагогические практики – многие участвуют здесь именно для этого. Благодарю своих учеников и коллег за поддержку.

Лучший учитель Роман Григоренко получил сертификат на 300 000 рублей, диплом и кубок. Троим финалистам конкурса: Наталье Бодровой (школа №143), Марине Гайд (гимназия №4), Анне Сафроновой (гимназия №10) – были вручены сертификаты на покупку бытовой техники. Ещё восемь участников получили дипломы лауреатов конкурса.