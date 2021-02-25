В Красноярске стартовал новый этап подготовки к празднованию 400-летия города. Разработка идеологии и концепции праздника, сбор пожеланий жителей, поиск источников финансирования – эти вопросы стали главными на стратегической сессии, в которой приняли участие представители администрации Красноярска, руководители районов и депутаты городского Совета. Как отметил глава города Сергей Ерёмин, «эпохальный юбилей – это не просто фейерверк и праздник, которые прогремят в 2028 году, это целый комплекс преобразований, которые должны происходить из года в год. До юбилея осталось всего семь лет, а задачи стоят глобальные», - сказал Сергей Ерёмин.Депутаты горсовета, со своей стороны, также уверены, что нужно воспользоваться юбилеем для улучшения качества жизни красноярцев. По их мнению, программу подготовки к празднованию следует расширить, включив в неё строительство новых и реконструкцию имеющихся школ, увеличить объёмы ремонта дорог и благоустройства общественных пространств. И делать это спокойно и планомерно, что позволит получить дополнительные средства для решения и стратегических, и текущих вопросов, и эффективно их использовать.В ближайшее время депутаты планируют обсудить идеи, которые улучшат жизнь во всех районах города. Первоочередные задачи – хозяйственные. Это обустройство дорог и скверов, развитие общественного транспорта, строительство социальных объектов. Пока многие инициативы можно назвать скорее предложениями, чем планами, но депутаты верят, что возможности для их реализации обязательно появятся.Виталий Бондарев считает, что велосипедные маршруты и новые поликлиники должны появиться в микрорайоне Черёмушки. Андрей Модестов рассказал, что мечтает об автомобильном тоннеле через Покровскую гору. Глава комиссии по соцразвитию Марина Малышева отметила, что нужны строить школы, детские сады и ремонтировать школьные дворы.– Нужна слаженная работа депутатского корпуса и администрации города, чтобы мы реально начали готовить город к 400-летию, - считает председатель городского Совета Наталия Фирюлина. – Мы не просто строим объекты, мы создаём будущее Красноярска. Мы должны сделать всё от нас зависящее, чтобы праздник состоялся и был достойным.По словам Фирюлиной, нужно подготовить и принять на муниципальном уровне целевую программу и включать в неё все мероприятия подготовки к 400-летию, а также создать в городе координационный совет, который займётся организационными и идеологическими вопросами юбилея.Напомним, основа концепции празднования 400-летия Красноярска уже подготовлена. В неё включен перечень объектов культурного наследия, требующих работ по сохранению. Также есть и проект плана событийно-массовых мероприятий и мероприятий по формированию комфортной городской среды. Подготовка к юбилею координируется на уровне федерации, указ «О праздновании в 2028 году 400-летия основания города Красноярска» подписан президентом России Владимиром Путиным.