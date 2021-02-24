ЧП и аварии с вертолетами Ми-8 в Красноярском крае: список происшествий

Ми-8 Фото: Мария ЛЕНЦ

Ми-8 – одна из самых массовых моделей двухдвигательных вертолётов в мире, это одна из причин, по которой они чаще других попадают в сводки происшествий. Публикуем список ЧП и аварий с вертолетами Ми-8 в Красноярском крае.

ПРОИСШЕСТВИЯ С МИ-8 в КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ

15 марта 2011 года: МИ-8 совершил аварийную посадку и завалился набок на частной вертолетной площадке на 22-ом километре Енисейского тракта. Затем вертолёт загорелся. 3 членов экипажа успели покинуть судно, пострадавших нет. (подробнее)

15 октября 2011 года: Вертолет МИ-8 совершил аварийную посадку в 43 километрах от населенного пункта Волочанка, в тундре, из-за нарушения в работе гидросистемы. Пострадавших нет, на борту были только три члена экипажа.

17 октября 2012 года: В Эвенкийском районе Красноярского края разбился вертолёт МИ-8. Воздушное судно вылетело из посёлка Богучаны на буровую пощадку «Юрубчен-5». При заходе на посадку вертолёт попал в снежный вихрь, и основным винтом у него отрубило хвостовую балку. Из-за этого судно завалилось на правый бок. На борту находилось 8 пассажиров и 4 члена экипажа. Один человек погиб, трое получили травмы разной степени тяжести. (подробнее)

19 июня 2013 года: Вертолёт МИ-8 совершил вынужденную посадку в 70 км от поселка Ванавара. В ходе выполнения полета с целью проведения лесоавиационных работ по тушению лесных пожаров произошло падение оборотов двигателя вертолета.Экипаж, состоящий их 4-х человек, не пострадал. (подробнее)

12 сентября 2013: МИ-8 совершил аварийную посадку в 7 км выше устья реки Хуричи. Вертолет выполнял рейс из Подкаменной Тунгуски в район реки Тынеп, куда вез туристов на сплав по реке. На борту находилось 3 члена экипажа и 6 пассажиров, один травмирован. Причина вынужденной посадки неизвестна.

25 ноября 2015: Вертолет Ми-8 выполнял рейс по маршруту Остров Северный – Хатанга и совершил вынужденную посадку. Во время полёта у него сработал датчик отказа путевого управления. На борту находились 6 членов экипажа и 14 пассажиров-вахтовиков, никто не пострадал.

26 ноября 2015: Вертолет Ми-8 следовавший к месторождению Ванкор с вахтовиками на борту, потерпел крушение в двух километрах от аэропорта Игарка. Экипаж воздушного судна не вышел на связь в 10:17 по местному времени. О ЧП сообщили пассажиры другого борта. Погибло 10 человек, еще 15 были доставлены в больницу. Причиной трагедии стала техническая неисправность. (подробности)

4 августа 2018: Вертолёт МИ-8, перевозивший нефтяников, задел несущим винтом груз, который на внешней подвеске перевозил транспортный вертолет Ми-26, летевший рядом. В результате борт с вахтовиками упал и загорелся примерно в 180 км от города Игарка. Погибло 18 человек. Почему вертолёты столкнулись – неизвестно. (подробнее)

24 февраля 2018 года: Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на архипелаге Северная Земля. При снижении вертолет попал в мощный снежный вихрь. Это дезориентировало пилота в пространстве, что и привело к жесткому приземлению. Пострадавших нет.

25 декабря 2019: Вертолет Ми-8, на борту которого находились 29 человек, совершил жесткую посадку в Эвенкийском районе. На высоте нескольких метров воздушное судно попало в мощный снежный вихрь и рухнуло на аэродром. Вертолет получил серьезные повреждения: у него оказались сломаны лопасти несущего винта, хвостовая балка, смята кабина. На борту находилось 24 человека вместе с экипажем. Госпитализированы пятеро, еще 11 потребовалась медицинская помощь. Причинами ЧП стали технические неисправности.

10 января 2020: В 206 километрах от Хатанги экстренно приземлился вертолет МИ-8. На борту находилось 14 детей и 3 члена экипажа. Пострадавших нет, причина приземления не уточняется. (подробности)

28 января 2021: Вертолет МИ-8 готовился к взлету на взлетно-посадочной полосе аэродрома поселка Богучаны. Стал разворачиваться и зацепил здание аэровокзала лопастями рулевого винта, расположенного на хвостовой части. Пострадавших нет, на борту находились 3 члена экипажа и 22 вахтовика.

Напомним, 24 февраля 2021 года в Красноярском крае вынужденную аварийную посадку совершил вертолёт Ми-8 с пассажирами и грузом на борту. Воздушное судно выполняло рейс Дудинка – Усть-Авам. Вертолет должен был преодолеть около 320 км, но, пролетев всего 28, командир борта сообщил о технических неисправностях и принял решение посадить вертолет. Приземление произошло благополучно – никто не пострадал. Вертолет опустился в тундре, недалеко от озера Дуромой.

К месту экстренной посадки тут же отправилось другое воздушное судно, чтобы забрать 16 пассажиров, среди которых были дети.

Довольно оперативно Западно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России назвало причину аварийного приземления – пилот принял решение посадить вертолет из-за изменений акустического фона в работе главного редуктора (возможно, речь идет о реальной поломке, а может, ошибочно сработал датчик, дав сигнал об ошибке в работе механизма). На этот раз все обошлось благополучно.