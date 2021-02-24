Как отметил председатель Совета депутатов Сергей Проскурнин, впервые мероприятия ко Дню защитника Отечества прошли так масштабно. Организаторы акции говорят, что таким образом хотели сплотить горожан единой целью, и у них это получилось. К акции присоединились школы образовательные и социальные учреждения.«Это нужно не мёртвым, это нужно живым. Чтобы помнить каждого, кто ушёл на фронт и не вернулся, ценить и оберегать наших дорогих ветеранов, которые сражались за мирное небо над головой, подарили возможность жить, любить, творить и созидать. Благодаря таким мероприятиям укрепляется связь поколений», - подчеркнул Сергей Проскурнин.В этот день к каждому мемориалу и воинскому захоронению на территории ЗАТО были возложены цветы в память о погибших в Великой Отечественной войне и в других военных конфликтах.Кроме воинских захоронений в Железногорске депутаты Сергей Проскурнин, Гурий Двирный, Юрий Разумник и Анатолий Ощепков посетили деревню Шивера, посёлки Тартат, Подгорный и Додоново, где также установлены памятники павшим солдатам.